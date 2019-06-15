Şampiyonluk yolu 9 kriterden geçiyor

Türkiye’nin en iyi drift pilotları, 30 Haziran’da İzmit Körfez Pisti’nde birincilik mücadelesi verecek. Birbirinden hızlı 20 yarışçı, güçlü otomobilleri 1 Eylül’de İstanbul’da tapılacak Dünya Finali’ne bilet kazanmak için tozu dumana katacak.

Türkiye’nin en iyi drift pilotları Red Bull Car Park Dirft’te ülke şampiyonu olmak için 30 Haziran’da bir araya gelecek. Birbirinden hızlı 20 yarışçı, İzmit Körfez Pisti’nde güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verecek hem de izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Büyük heyecana sahne olacak yarışın Türkiye Finali galibi, 1 Eylül’de İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali için bileti de cebine koyacak.

Birinci nasıl belirlenecek?

TOSFED ve Drift federasyonlarının ortaklığı ile gerçekleşecek organizasyonda jüri, toplam 400 puan 9 kritere göre pilotları değerlendirecek. Değerlendirmede pilotlar en yüksek puanları 2 ayağa bölünmüş drift yetenekleri kriterine göre alacaklar. Her iki ayak da 60’ar puan üzerinden değerlendirilecek. Aracın görüntüsü ve dizaynının da puanlanacağı değerlendirmede ayrıca, box, spin, kapı, flipper, pendulum, araç sesi ve lastik yakmadan alınacak puanlar da pilotlara şampiyonluk yolunu açacak.