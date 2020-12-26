Şampiyonluk ‘hizmet’ler

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı İlker Aycı, hizmetler sektörünün 2019 yılını yaklaşık 64 milyar dolar ihracatla kapattığını belirterek, sektörün orta vadede 90 milyar dolarlık ihracat öngörmesine rağmen, bu rakamı 150 milyar dolara çıkarmak için çalıştıklarını söyledi. Hizmet İhracatçıları Birliği, sektörün “2019 yılı İhracat Şampiyonlarını” açıkladı. Birliğin bünyesindeki alt sektörlerden oluşan 18 kategoride ilk üçe giren 54 firma ödüllerini aldı. Aycı, gösterdikleri performansla 2019 yılına damga vuran başarılı ihracatçılara ödül vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, “Pandemi nedeniyle her ne kadar fiziki anlamda bir araya gelemesek de ülkemizin geleceği için yüreklerimiz birlikte çarpıyor. En kısa zamanda tekrar bir araya gelerek ihracatçılarımızın bu başarısı ve gururunu el ele paylaşmayı ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

18 milyon kişiye istihdam sağlıyoruz

Hizmet İhracatçıları Birliği’nin 2018 yılında kurulmasına rağmen bugün itibarıyla bin 800’ün üzerinde üyeye ulaştığını ve hizmet ihracatı alanında verdiği desteklerle önemli bir yol kat ettiğini ifade eden Aycı, şunları kaydetti: “Hizmet ihracatı, ekonomiye benzersiz açılımlar sağlayacak, tüm coğrafyalara uzanabilecek ve büyük kazanımlar elde edilebilecek stratejik bir alan olarak öne çıkıyor. Dünya genelinde 1 milyar 850 milyon kişiye istihdam sağlayan, küresel katma değerin yüzde 65’ini oluşturan hizmetler sektörü, küresel ekonomi için hayati öneme sahiptir. Ülkemizde ise 18 milyon kişiye istihdam imkanı yaratırken, milli gelire 426 milyar dolar katkı sağlamaktadır. Hizmet sektörleri, henüz kendilerine özgü bir strateji ve yol haritası çizilmeden dahi, ülkemiz ekonomik ivmelenmesinin içinde 2019 yılında yaklaşık 64 milyar dolar ihracat rakamına ulaştı. Orta vadede 90 milyar dolar hizmet ihracatını öngörmekle birlikte bunun daha da üzerine çıkmak da mümkün. Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu olumsuz ortamın sona ermesi ve yaptığımız çalışmaların katkısıyla orta vadede 150 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşabileceğimize inanıyorum.”

18 kategoride ilk üçe giren 54 firma ödül aldı

2019 yılında gösterdikleri başarı performans ile sektörün yaklaşık 64 milyar dolarlık ihracata ulaşılmasına katkı sağlayan firmalar bu başarılarından dolayı ödüllendirildi. 18 kategoride ilk üçe giren 54 firmanın bazıları şöyle: Bakım ve Onarım Hizmetleri: Türk Hava Yolları Teknik AŞ Danışmanlık, Müşavirlik ve Destek Hizmetleri: Destek Patent AŞ Eğitim hizmetleri: Piri Reis Üniversitesi Finans, Sigorta ve Diğer Mali Hizmetler: Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, Türkiye Halk Bankası AŞ Gastronomi Hizmetleri: Simit Sarayı Yatırım ve Ticaret AŞ İnşaat, Taahhüt ve Müteahhitlik Hizmetleri: Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ Liman İşletmeciliği Hizmetleri: TAV Havalimanları Holding AŞ Sağlık Hizmetleri: Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret AŞ Yer Hizmetleri: Çelebi Havacılık Holding AŞ Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri: Türk Hava Yolları AO, Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ