Şampiyonluk görüntüleri izlemek için hamle! Türk ünlü futbolcu çağlar: bunu telafi etmek için satın aldı! flaş karar!

Söyüncü sayesinde yabancı kuralında eli rahatlayan Kartal; Osayi, Krunic ve Fred'i birlikte kullanabilecek. Deneyimli hoca, Dzeko-Batshuayi'yi oynatabilmek için de fedakarlık yapmayacak.

Fenerbahçe ara transfer dönemine çok hızlı girdi. Leonardo Bonucci ile operasyonu başlatan Sarı-Lacivertliler ardından İsmail Kartal'ın çok istediği Rade Krunic'i ve son olarak Çağlar Söyüncü'yü bitirdi. Atletico Madrid ile uzun bir pazarlık süreci yaşayan Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, İspanya'daki uzun mesaisinden başarılı sonuç aldı. 6 aylığına kiralanan ve dün İstanbul'a ayak basan Çağlar da kulübünü ikna ederek büyük rol aldı. Milli stoper, yarım sezon için İsmail Kartal'a büyük avantajlar kazandıracak...

4 KULVARDA DEVAM EDİYOR

Sarı-Lacivertliler'in şu anda oynanması kesin olan Süper Lig, Konferans Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da 20 resmi maçı var. Turların atlanması halinde bu sayı 30'u da geçebilir. Yaklaşık 1 ay sonra Fred dönecek, Osayi de Afrika Kupası'ndan gelecek. Takımın kritik isimleri olan Fred ve Osayi, Kartal'ın vazgeçilmezleri. Krunic'i de İsmail Kartal istemişti. Ligdeki karşılaşmalarda Çağlar'ın ilk 11'e girmesiyle Osayi-Krunic-Fred üçlüsü yabancı kuralından sıyrılacak.

YAKINLARIYLA OYNAYACAK!

Çağlar'ın F.Bahçe tercihinde yakın arkadaşları Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci hayli etkili oldu. A Milli Takım'da birlikte oynadığı çok sayıda isim var. Deneyimli savunmacı, bu sayede yabancılık çekmeyecek, adaptasyon sorunu yaşamayacak. EURO 2024'te boy göstermek isteyen Söyüncü de hem göz önünde olmak hem de şampiyonluk yaşamak istiyor. Stoperdeki bolluktan dolayı bu hamleyle eleştirilen Yönetim ise 'kiralama' seçeneğiyle riski aza indirdiğini düşünüyor...