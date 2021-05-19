Şampiyonluğa gölge düşüren görüntüler! Bir grup Beşiktaş taraftarı taşkınlık çıkarttı
Vodafone Park Arena'ya gitmek isteyen bir grup Beşiktaş taraftarı taşkınlık çıkartarak emniyet güçlerine zor anlar yaşattı. Malum medya yine polisimizi hedef aldı.
Yeniakit.com.tr
Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki şampiyonluk kutlamasına katılmak isteyen bir grup taraftar taşkınlık çıkarttı.
Polise çok zor anlar yaşattı
Emniyet güçleri Vodafone Park'a çıkan köşe başlarını güvenlik şeritleri ile kapattı. Koronavirüs tedbirlerine riayet etmeyen bir grup taraftar, polis barikatı önünde toplandı. O esnada stada doğru hareket eden bir ambulans, barikata kadar geldi. Barikat açılınca kalabalık taraftar grubu ambulansın arkasından geçmek istedi. Emniyet güçleri ile karşı karşıya gelen grup geri çekilerek barikat önünde beklemeye devam etti.
Yine emniyet hedef alındı
Malum medya taraftarın çok zor anlar yaşattığı emniyet güçlerini hedef almaktan geri durmadı.