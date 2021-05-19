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Gündem Şampiyonluğa gölge düşüren görüntüler! Bir grup Beşiktaş taraftarı taşkınlık çıkarttı
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Şampiyonluğa gölge düşüren görüntüler! Bir grup Beşiktaş taraftarı taşkınlık çıkarttı

Vodafone Park Arena'ya gitmek isteyen bir grup Beşiktaş taraftarı taşkınlık çıkartarak emniyet güçlerine zor anlar yaşattı. Malum medya yine polisimizi hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 21:45:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki şampiyonluk kutlamasına katılmak isteyen bir grup taraftar taşkınlık çıkarttı.

Polise çok zor anlar yaşattı

Emniyet güçleri Vodafone Park'a çıkan köşe başlarını güvenlik şeritleri ile kapattı. Koronavirüs tedbirlerine riayet etmeyen bir grup taraftar, polis barikatı önünde toplandı. O esnada stada doğru hareket eden bir ambulans, barikata kadar geldi. Barikat açılınca kalabalık taraftar grubu ambulansın arkasından geçmek istedi. Emniyet güçleri ile karşı karşıya gelen grup geri çekilerek barikat önünde beklemeye devam etti.

Yine emniyet hedef alındı

Malum medya taraftarın çok zor anlar yaşattığı emniyet güçlerini hedef almaktan geri durmadı.

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