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Spor

Şampiyonlar Ligine direk katılım hakkını kaybettik!

Medipol Başakşehir'in elenmesiyle Türkiye, Şampiyonlar Ligine direk katılım hakkını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 06:42:00 - 2020-08-06 06:44:42
Şampiyonlar Ligine direk katılım hakkını kaybettik!

Medipol Başakşehir'in, Danimarka'nın Kopenhag takımına 3-0'lık yenilgisini ardından ülke olarak Şampiyonlar Ligine direk katılım hakkını kaybetti.

Türkiye ülke puan sıralamasında 10. sıradayken, Başakşehir'in bu yenilgisinin ardından artık 10. sırada kalma şansı kalmadı. 

Şampiyonlar Ligine nasıl direk gidiliyor?

UEFA kurallarına göre en yüksek ülke puanına sahip 4 ligin ilk 4 sırasındaki takımlar Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkı elde ediyor. Ülke puanı sıralamasında 5 ve 6. olan ülkelerde ligi ilk 2 sırada bitiren ekipler, 7, 8, 9 ve 10. sıradaki ülkelerin ise lig şampiyonları direkt olarak gruplara katılabiliyor.

Türkiye, UEFA ülke puan sıralamasında kaçıncı sırada?

2019 - 2020 sezonun tamamlanması ile birlikte Türkiye, Ukrayna'nın ardında 11. sırada yer aldı. Türkiye, ilk 10 ülkenin Şampiyonlar Ligine direk katılım hakkını böylece kaybetmiş oldu.

UEFA ülke puan sıralaması

 

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