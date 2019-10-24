Şampiyonlar Ligi’nde puan durumları!
Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta noktalandı. İşte, 23 Ekim Çarşamba akşamı alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları…24 Ekim 2019 Perşembe 00:47
Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta noktalandı. İşte, 23 Ekim Çarşamba akşamı alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları…
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta rüzgarı 22 Ekim Salı ve 23 Ekim Çarşamba günü oynanan maçlarla noktalandı. İşte, Şampiyonlar Ligi’nde puan durumları!
Şampiyonlar Ligi’nde puan durumları!
E Grubu
Salzburg-Napoli: 2-3
Genk-Liverpool: 1-4
F Grubu
Inter-Dortmund: 2-0
Slavia Prag-Barcelona: 1-2
G Grubu
Leipzig-Zenit: 2-1
Benfica-Lyon: 2-1
H Grubu
Ajax-Chelsea: 0-1
Lille-Valencia: 1-1
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