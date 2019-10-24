Şampiyonlar Ligi’nde puan durumları! Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta noktalandı. İşte, 23 Ekim Çarşamba akşamı alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları…

Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta noktalandı. İşte, 23 Ekim Çarşamba akşamı alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları… UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta rüzgarı 22 Ekim Salı ve 23 Ekim Çarşamba günü oynanan maçlarla noktalandı. İşte, Şampiyonlar Ligi’nde puan durumları! Şampiyonlar Ligi’nde puan durumları! E Grubu Salzburg-Napoli: 2-3 Genk-Liverpool: 1-4 F Grubu Inter-Dortmund: 2-0 Slavia Prag-Barcelona: 1-2 G Grubu Leipzig-Zenit: 2-1 Benfica-Lyon: 2-1 H Grubu Ajax-Chelsea: 0-1 Lille-Valencia: 1-1

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