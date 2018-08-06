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Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Fenerbahçe turu geçerse...

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde 2018-2019 sezonu play-off turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Benfica'yı elerse PAOK-Spartak Moskova maçının galibiyle karşılaşacak ve ilk maç İstanbul'da oynanacak.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:37
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Fenerbahçe turu geçerse...

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde 2018-2019 sezonu play-off turu kura çekimi yapıldı. Kura sonuçlarına göre play-off turunda, 3. ön elemede seribaşı olan Benfica - Fenerbahçe eşleşmesinin galibi, PAOK - Spartak Moskova eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Fenerbahçe Benfica'yı elerse ilk maç İstanbul'da oynanacak.

Slavia Prag-Dinamo Kiev ile Standard Liege-Ajax karşılaşmalarını üstün tamamlayanlar da gruplara kalabilmek için karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 21-22, rövanşları ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:37
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Benfica
  4. UEFA Şampiyonlar Ligi

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