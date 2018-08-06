Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Fenerbahçe turu geçerse...

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde 2018-2019 sezonu play-off turu kura çekimi yapıldı. Kura sonuçlarına göre play-off turunda, 3. ön elemede seribaşı olan Benfica - Fenerbahçe eşleşmesinin galibi, PAOK - Spartak Moskova eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Fenerbahçe Benfica'yı elerse ilk maç İstanbul'da oynanacak.

Slavia Prag-Dinamo Kiev ile Standard Liege-Ajax karşılaşmalarını üstün tamamlayanlar da gruplara kalabilmek için karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 21-22, rövanşları ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.