Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a şok
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, Porto'yu 3-2 yenmesine rağmen Porto evinde 2-1 kazandığı için turu atlayan taraf oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İtalyan ekibi Juventus ile Portekiz temsilcisi Porto, Torino'da karşı karşıya geldi.
İlk maçı kendi evinde 2-1 kazanan Porto deplasmanda Mehdi Taremi'nin 54. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Normal sürede Juventus'un gollerini 49 ve 63'üncü dakikalarda Federico Chiesa atarken, Porto'nun tek golünü 19'uncu dakikada penaltıdan Sergio Oliveira attı.
Uzatmalara giden maçta, Uzaktan serbest vuruşta Sergio Oliveira, Szczesny'yi avladı. 117'inci dakikada Juventus maçı 3-2'ye getirse de turu atlayan taraf Porto oldu.