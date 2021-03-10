  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a şok
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a şok

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, Porto'yu 3-2 yenmesine rağmen Porto evinde 2-1 kazandığı için turu atlayan taraf oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 04:53:00 - 2021-03-10 04:57:27
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a şok

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İtalyan ekibi Juventus ile Portekiz temsilcisi Porto, Torino'da karşı karşıya geldi.

İlk maçı kendi evinde 2-1 kazanan Porto deplasmanda Mehdi Taremi'nin 54. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Normal sürede Juventus'un gollerini 49 ve 63'üncü dakikalarda Federico Chiesa atarken, Porto'nun tek golünü 19'uncu dakikada penaltıdan Sergio Oliveira attı.

Uzatmalara giden maçta, Uzaktan serbest vuruşta Sergio Oliveira, Szczesny'yi avladı. 117'inci dakikada Juventus maçı 3-2'ye getirse de turu atlayan taraf Porto oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muğla'dan kahreden haber: 5 kişi hayatını kaybetti
Gündem

Muğla'dan kahreden haber: 5 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobil çarptı. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre; kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Bugün Çölaşan'ı okuyan laikçiler, neye uğradığını şaşırdı!
Gündem

Bugün Çölaşan'ı okuyan laikçiler, neye uğradığını şaşırdı!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Batıdan devşirmesi 'günler'le ilgili bozuk saat misali dikkat çeken tespitlerde bulundu. Çölaşan, "Kadınlar Günü'..
Prof. Naci Görür bir ilimizi uyardı! '7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz'
Gündem

Prof. Naci Görür bir ilimizi uyardı! '7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz'

Bugün Bingöl'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Naci Görür'den korkutan bir açıklama geldi. Görür, merkez üssü olan Karl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay