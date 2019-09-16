Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başlıyor Avrupa ve dünya futbolunun kulüpler bazındaki en prestijli spor organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde 2019-2020 sezonunun heyecanı yarın oynanacak grup maçlarıyla başlıyor.

Avrupa ve dünya futbolunun kulüpler bazındaki en prestijli spor organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde 2019-2020 sezonunun heyecanı yarın oynanacak grup maçlarıyla başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyüğünü belirleyecek olan Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak 16 karşılaşmayla başlayacak. Türkiye’yi, Devler Ligi’nde temsil eden tek takım olan Galatasaray da A Grubu ilk maçında çarşamba günü deplasmanda TSİ 19.55’te Belçika’nın Club Brugge takımıyla karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi’nde ilk haftanın maçları şöyle:



17 Eylül Salı

19.55 Inter - Slavia Prag

19.55 Olympique Lyon - Zenit

22.00 Salzburg - Genk

22.00 Napoli - Liverpool

22.00 Chelsea - Valencia

22.00 Borussia Dortmund - Barcelona

22.00 Ajax - Lille

22.00 Benfica - Leipzig



18 Eylül Çarşamba

19.55 Club Brugge - Galatasaray

19.55 Olympiakos - Tottenham

22.00 Bayern Münih - Kızılyıldız

22.00 Paris Saint-Germain - Real Madrid

22.00 Shakhtar Donetsk - Manchester City

22.00 Dinamo Zagreb - Atalanta

22.00 Atletico Madrid - Juventus

22.00 Bayer Leverkusen - Lokomotiv Moskova

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.