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Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu Dzeko!

Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Dzeko, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi.

26 Ekim 2018 Cuma 14:18
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu Dzeko!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en iyi futbolcusu da belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Roma'nın Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko, haftanın en iyi futbolcusu seçildi.

Dzeko, G Grubu'nda evinde CSKA Moskova karşısında 3-0 galip geldikleri müsabakada 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Boşnak futbolcu, Cengiz Ünder'in fileleri havalandırdığı pozisyonda gol pasını vermişti.

Edin Dzeko, Liverpool'dan Mohamed Salah, Manchester City'den David Silva ve Borussia Dortmund'dan Achraf Hakimi ile aday gösterilmişti.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 14:18
  1. gol
  2. şampiyonlar ligi
  3. Roma
  4. cska moskova
  5. Edin Dzeko

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