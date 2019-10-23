Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta 24 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları...

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta 24 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları... Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızlıya devam ediyor. Devler Ligi'nde 3. hafta 24 Ekim Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle tamamlanacak. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları... Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları E Grubu 22.00 Salzburg-Napoli 22.00 Genk-Liverpool F Grubu 22.00 Inter-Dortmund 22.00 Slavia Prag-Barcelona G Grubu 19.55 Leipzig-Zenit 22.00 Benfica-Lyon H Grubu 19.55 Ajax-Chelsea 22.00 Lille-Valencia

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