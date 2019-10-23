Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta 24 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları...23 Ekim 2019 Çarşamba 00:33
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta 24 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları...
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızlıya devam ediyor. Devler Ligi'nde 3. hafta 24 Ekim Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle tamamlanacak. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları...
Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları
E Grubu
22.00 Salzburg-Napoli
22.00 Genk-Liverpool
F Grubu
22.00 Inter-Dortmund
22.00 Slavia Prag-Barcelona
G Grubu
19.55 Leipzig-Zenit
22.00 Benfica-Lyon
H Grubu
19.55 Ajax-Chelsea
22.00 Lille-Valencia
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