Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları! İşte, Şampiyonlar Ligi puan durumları Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı başladı. İşte, Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları!

Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı başladı. İşte, Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları! UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 22 Ekim-23 Ekim tarihlerinde oynanacak 3. hafta maçlarıyla devam edecek. 3. Haftanın ilk gününde 4 grupta 8 maç oynandı. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları... İşte, Şampiyonlar Ligi puan durumları A Grubu puan durumu Club Brugge-PSG: 0-5 Galatasaray-Real Madrid: 0-1 B Grubu puan durumu Tottenham-Kızılyıldız: 5-0 Olympiakos-Bayern Münih: 2-3 C Grubu puan durumu Shakhtar-Dinamo Zagreb: 2-2 Manchester City-Atalanta: 5-1 D Grubu puan durumu Atletico Madrid-Leverkusen: 1-0 Juventus-Lokomotiv Moskova: 2-1

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