Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları! İşte, Şampiyonlar Ligi puan durumları
Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı başladı. İşte, Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları!23 Ekim 2019 Çarşamba 00:27
Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı başladı. İşte, Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları!
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 22 Ekim-23 Ekim tarihlerinde oynanacak 3. hafta maçlarıyla devam edecek. 3. Haftanın ilk gününde
4 grupta 8 maç oynandı. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları...
İşte, Şampiyonlar Ligi puan durumları
A Grubu puan durumu
Club Brugge-PSG: 0-5
Galatasaray-Real Madrid: 0-1
B Grubu puan durumu
Tottenham-Kızılyıldız: 5-0
Olympiakos-Bayern Münih: 2-3
C Grubu puan durumu
Shakhtar-Dinamo Zagreb: 2-2
Manchester City-Atalanta: 5-1
D Grubu puan durumu
Atletico Madrid-Leverkusen: 1-0
Juventus-Lokomotiv Moskova: 2-1
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