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Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları! İşte, Şampiyonlar Ligi puan durumları

Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı başladı. İşte, Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları!

23 Ekim 2019 Çarşamba 00:27
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları! İşte, Şampiyonlar Ligi puan durumları

Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı başladı. İşte, Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 22 Ekim-23 Ekim tarihlerinde oynanacak 3. hafta maçlarıyla devam edecek. 3. Haftanın ilk gününde

4 grupta 8 maç oynandı. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları...

İşte, Şampiyonlar Ligi puan durumları

A Grubu puan durumu

 

Club Brugge-PSG: 0-5

Galatasaray-Real Madrid: 0-1

B Grubu puan durumu

Tottenham-Kızılyıldız: 5-0

Olympiakos-Bayern Münih: 2-3

C Grubu puan durumu

Shakhtar-Dinamo Zagreb: 2-2

Manchester City-Atalanta: 5-1

D Grubu puan durumu

Atletico Madrid-Leverkusen: 1-0

Juventus-Lokomotiv Moskova: 2-1

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 00:27
  1. Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları!
  2. Şampiyonlar Ligi puan durumları
  3. günün sonuçları
  4. gecenin sonuçları
  5. toplu sonuçlar

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