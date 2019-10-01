Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta heyecanı başlıyor! İşte son puan durumu
Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci maçların başlayacağı 1 Ekim öncesinde puan durumuna göre şu anda Paris SG, Bayern Münih, Dinamo Zagreb, Lokomotiv Moskova, Salzburg, Slavia Prag, RB Leipzig ve Ajax gruplarında lider durumda.01 Ekim 2019 Salı 13:35
Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr
Temsilcimiz Galatasaray’ın yer aldığı A Grubu'nun liderlik koltuğunda Paris Saint Germain yer alırken, Club Brugge 2. Galatasaray 3. ve Real Madrid de 4. sırada bulunuyor.
#
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1
Paris SG
1
1
0
0
3
0
+3
3
2
Club Brugge
1
0
1
0
0
0
0
1
3
Galatasaray
1
0
1
0
0
0
0
1
4
Real Madrid
1
0
0
1
0
3
-3
0
Şampiyonlr Ligi puan durumu B Grubu’nda şu şekilde;
#
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1
Bayern Münih
1
1
0
0
3
0
+3
3
2
Tottenham
1
0
1
0
2
2
0
1
3
Olympiakos
1
0
1
0
2
2
0
1
4
Kızılyıldız
1
0
0
1
0
3
-3
0
Şampiyonlar Ligi puan durumu C Grubu’nda şu şekilde;
#
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1
Dinamo Zagreb
1
1
0
0
4
0
+4
3
2
Man City
1
1
0
0
3
0
+3
3
3
Shakhtar
1
0
0
1
0
3
-3
0
4
Atalanta
1
0
0
1
0
4
-4
0
Şampiyonlar Ligi puan durumu D Grubu’nda şu şekilde;
#
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1
Lok. Moskova
1
1
0
0
2
1
+1
3
2
Juventus
1
0
1
0
2
2
0
1
3
Atl. Madrid
1
0
1
0
2
2
0
1
4
Leverkusen
1
0
0
1
1
2
-1
0
Şampiyonlar Ligi puan durumu E Grubu’nda şu şekilde;
#
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1
Salzburg
1
1
0
0
6
2
+4
3
2
Napoli
1
1
0
0
2
0
+2
3
3
Liverpool
1
0
0
1
0
2
-2
0
4
Genk
1
0
0
1
2
6
-4
0
Şampiyonlar Ligi puan durumu F Grubu’nda şu şekilde;
#
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1
Slavia Prag
1
0
1
0
1
1
0
1
2
Inter
1
0
1
0
1
1
0
1
3
Barcelona
1
0
1
0
0
0
0
1
4
Dortmund
1
0
1
0
0
0
0
1
Şampiyonlar Ligi puan durumu G Grubu’nda şu şekilde;
#
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1
RB Leipzig
1
1
0
0
2
1
+1
3
2
Zenit
1
0
1
0
1
1
0
1
3
Lyon
1
0
1
0
1
1
0
1
4
Benfica
1
0
0
1
1
2
-1
0
Şampiyonlar Ligi puan durumu H Grubu’nda şu şekilde;
#
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1
Ajax
1
1
0
0
3
0
+3
3
2
Valencia
1
1
0
0
1
0
+1
3
3
Chelsea
1
0
0
1
0
1
-1
0
4
Lille
1
0
0
1
0
3
-3
0
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