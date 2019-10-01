Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta heyecanı başlıyor! İşte son puan durumu Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci maçların başlayacağı 1 Ekim öncesinde puan durumuna göre şu anda Paris SG, Bayern Münih, Dinamo Zagreb, Lokomotiv Moskova, Salzburg, Slavia Prag, RB Leipzig ve Ajax gruplarında lider durumda.

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr Temsilcimiz Galatasaray’ın yer aldığı A Grubu'nun liderlik koltuğunda Paris Saint Germain yer alırken, Club Brugge 2. Galatasaray 3. ve Real Madrid de 4. sırada bulunuyor. # TAKIM O G B M A Y AV P 1 Paris SG 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 Club Brugge 1 0 1 0 0 0 0 1 3 Galatasaray 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Real Madrid 1 0 0 1 0 3 -3 0 Şampiyonlr Ligi puan durumu B Grubu’nda şu şekilde; # TAKIM O G B M A Y AV P 1 Bayern Münih 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 Tottenham 1 0 1 0 2 2 0 1 3 Olympiakos 1 0 1 0 2 2 0 1 4 Kızılyıldız 1 0 0 1 0 3 -3 0 Şampiyonlar Ligi puan durumu C Grubu’nda şu şekilde; # TAKIM O G B M A Y AV P 1 Dinamo Zagreb 1 1 0 0 4 0 +4 3 2 Man City 1 1 0 0 3 0 +3 3 3 Shakhtar 1 0 0 1 0 3 -3 0 4 Atalanta 1 0 0 1 0 4 -4 0 Şampiyonlar Ligi puan durumu D Grubu’nda şu şekilde; # TAKIM O G B M A Y AV P 1 Lok. Moskova 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 Juventus 1 0 1 0 2 2 0 1 3 Atl. Madrid 1 0 1 0 2 2 0 1 4 Leverkusen 1 0 0 1 1 2 -1 0 Şampiyonlar Ligi puan durumu E Grubu’nda şu şekilde; # TAKIM O G B M A Y AV P 1 Salzburg 1 1 0 0 6 2 +4 3 2 Napoli 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Liverpool 1 0 0 1 0 2 -2 0 4 Genk 1 0 0 1 2 6 -4 0 Şampiyonlar Ligi puan durumu F Grubu’nda şu şekilde; # TAKIM O G B M A Y AV P 1 Slavia Prag 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Inter 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Barcelona 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Dortmund 1 0 1 0 0 0 0 1 Şampiyonlar Ligi puan durumu G Grubu’nda şu şekilde; # TAKIM O G B M A Y AV P 1 RB Leipzig 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 Zenit 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Lyon 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Benfica 1 0 0 1 1 2 -1 0 Şampiyonlar Ligi puan durumu H Grubu’nda şu şekilde; # TAKIM O G B M A Y AV P 1 Ajax 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 Valencia 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 Chelsea 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 Lille 1 0 0 1 0 3 -3 0

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