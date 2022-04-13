Şampiyonlar Ligi yarı finalistler kimler oldu? Şampiyonlar Ligi yarı finale kim çıktı?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarında büyük heyecan devam ediyor. Yarı finale adını yazdıracak takımların kıyasıya mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları başladı. Yarın final maçları 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Peki Şampiyonlar Ligi yarı finalistler kimler oldu? Şampiyonlar Ligi yarı finale kim çıktı?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu çeyrek final rövanş maçları dün oynanan karşılaşmalar ile başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında oynanan çeyrek final rövanş maçında Alman ekibi Bayern Münih, deplasmanda 1-0 yenildiği İspanyol temsilcisi Villarreal'i ağırladı. Bayern Münih, Lewandowski'nin 52. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Fakat Villarreal, Chukwueze'nin 88. dakikadaki golüyle turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan Bayern Münih'i eledi.
Villarreal, tarihinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi derecesi olan yarı finale, 2006'dan sonra bir kez daha yükseldi. Real Madrid, son şampiyon Chelsea'yi uzatma sonunda eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı. Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid, sahasında ağırladığı Chelsea'ye 3-2 yenilse de ilk maçın avantajıyla yarı finale yükseldi.
13 Nisan Çarşamba günü oynanacaktınız Liverpool - Benfica ile Atletico Madrid - Manchester City maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi yarı finalistleri kesinleşmiş olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman?
Maçların ardından yarı finale kalan takımlar arasındaki mücadeleler ise 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.