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Spor Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri | Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?
Spor

Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri | Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi’nde isimlerini yarı finale yazdıran dört takım belli oldu. Futbolseverler yarı final eşleşmelerini ve maçların oynanacağı tarihleri araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde hangi takım hangi takımla eşleşti?

Yeniakit Publisher
2022-04-14 00:14:00 -
Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri | Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi’nde nefesler tutuldu ve adım adım yarı finale yaklaşıldı. 12-13 Nisan’da oynanan maçların ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu. Peki, yarı final maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri | Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı sona erdi ve 4 ekip isimlerini yarı finale yazdırdı. Yarı final maçları 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

Şampiyonlar Ligi’nde Villarreal, Real Madrid, Liverpool ve Manchester City isimlerini yarı finale yazdırdı.

İspanyol ekibi Villarreal yarı finalde İngiliz temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid ise Manchester City ile eşleşti.

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