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Spor Şampiyonlar Ligi tur atlayan takımlar! UEFA Şampiyonlar Ligi sonuçları
Spor

Şampiyonlar Ligi tur atlayan takımlar! UEFA Şampiyonlar Ligi sonuçları

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu eşleşmeleri... Şampiyonlar Ligi tur atlayanlar belli oldu. Türkiye’yi Galatasaray’ın temsil ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında heyecan dorukta. UEFA Şampiyonlar Ligi sonuçları yine futbolseverler tarafından araştırılıyor. GS’nın iyi bir performans sergileyemediği UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rövanş maçları da tamamlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. eleme turu rövanşında 9 karşılaşma oynandı. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi sonuçları ile Şampiyonlar Ligi tur atlayan takımlar listesi ile UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu eşleşmeleri.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 09:03:00 - 2021-07-29 09:04:16
Şampiyonlar Ligi tur atlayan takımlar! UEFA Şampiyonlar Ligi sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi sonuçları ile  Şampiyonlar Ligi tur atlayan takımlar şunlar oldu: PSV, Olympiakos, Sheriff, Cluj, Midtjylland, Ludogorets, Young Boys, Sparta Prag ve Kızılyıldız takımları tur atladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi sonuçları

Galatasaray - PSV (Hollanda): 1-5, 1-2

Neftçi (Azerbaycan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1, 0-1

Sheriff (Moldova) - Alashkert (Ermenistan): 1-0, 3-1

Cluj (Romanya) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1, 2-0

Midtjylland (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 1-1, 2-1 (uzatmalarda)

Ludogorets (Bulgaristan) - Mura (Slovenya): 0-0, 3-1

Young Boys (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-0, 3-2

Sparta Prag (Çekya) - Rapid Wien (Avusturya): 1-2, 2-0

Kızılyıldız (Sırbistan) - Kairat (Kazakistan): 1-2, 5-0

Şampiyonlar Ligi tur atlayan takımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu eşleşmeleri

Şampiyonlar Yolu Grubu

Dinamo Zagreb vs Legia Warszawa

CFR Cluj vs Young Boys

Olympiacos vs Ludogorets

Kızılyıldız vs Sheriff Tiraspol

Malmö vs Rangers

Ferencvaros vs SK Slavia Praga

Ligi Yolu Grubu

PSV Eindhoven vs Midtjylland

Spartak Moskva vs Benfica

Genk vs Shakhtar Donetsk

Monaco vs Sparta Prag

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