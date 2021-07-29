Şampiyonlar Ligi tur atlayan takımlar! UEFA Şampiyonlar Ligi sonuçları
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu eşleşmeleri... Şampiyonlar Ligi tur atlayanlar belli oldu. Türkiye’yi Galatasaray’ın temsil ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında heyecan dorukta. UEFA Şampiyonlar Ligi sonuçları yine futbolseverler tarafından araştırılıyor. GS’nın iyi bir performans sergileyemediği UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rövanş maçları da tamamlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. eleme turu rövanşında 9 karşılaşma oynandı. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi sonuçları ile Şampiyonlar Ligi tur atlayan takımlar listesi ile UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu eşleşmeleri.
UEFA Şampiyonlar Ligi sonuçları ile Şampiyonlar Ligi tur atlayan takımlar şunlar oldu: PSV, Olympiakos, Sheriff, Cluj, Midtjylland, Ludogorets, Young Boys, Sparta Prag ve Kızılyıldız takımları tur atladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi sonuçları
Galatasaray - PSV (Hollanda): 1-5, 1-2
Neftçi (Azerbaycan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1, 0-1
Sheriff (Moldova) - Alashkert (Ermenistan): 1-0, 3-1
Cluj (Romanya) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1, 2-0
Midtjylland (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 1-1, 2-1 (uzatmalarda)
Ludogorets (Bulgaristan) - Mura (Slovenya): 0-0, 3-1
Young Boys (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-0, 3-2
Sparta Prag (Çekya) - Rapid Wien (Avusturya): 1-2, 2-0
Kızılyıldız (Sırbistan) - Kairat (Kazakistan): 1-2, 5-0
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu eşleşmeleri
Şampiyonlar Yolu Grubu
Dinamo Zagreb vs Legia Warszawa
CFR Cluj vs Young Boys
Olympiacos vs Ludogorets
Kızılyıldız vs Sheriff Tiraspol
Malmö vs Rangers
Ferencvaros vs SK Slavia Praga
Ligi Yolu Grubu
PSV Eindhoven vs Midtjylland
Spartak Moskva vs Benfica
Genk vs Shakhtar Donetsk
Monaco vs Sparta Prag