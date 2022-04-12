Şampiyonlar Ligi sonuçları | Real Madrid-Chelsea maçı kaç kaç bitti?
Real Madrid Chelsea maç sonucu | Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid sahasında Chelsea karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı 12-13 Nisan'da oynanacak maçlarla tamamlanacak Gecenin önemli maçlarından birinde Real Madrid ile Chelsea karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi sonuçları | Real Madrid-Chelsea maçı kaç kaç bitti?
Real Madrid Chelsea maçı 22.00'de başladı. Maç konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sürüyor.