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Spor Şampiyonlar Ligi sonuçları | Real Madrid-Chelsea maçı kaç kaç bitti?
Spor

Şampiyonlar Ligi sonuçları | Real Madrid-Chelsea maçı kaç kaç bitti?

Real Madrid Chelsea maç sonucu | Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid sahasında Chelsea karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-04-12 22:16:00 - 2022-04-12 22:21:08
Şampiyonlar Ligi sonuçları | Real Madrid-Chelsea maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı 12-13 Nisan'da oynanacak maçlarla tamamlanacak Gecenin önemli maçlarından birinde Real Madrid ile Chelsea karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi sonuçları | Real Madrid-Chelsea maçı kaç kaç bitti?

Real Madrid Chelsea maçı 22.00'de başladı. Maç konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sürüyor.

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