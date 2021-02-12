Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman yapılacak? Rövanş maçları ne zaman?

Dünya yıldızlarının karşılaştığı Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde en çok takip edilen turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı sona erdi. Gruplardaki 6 maç sonunda son 16 turuna yükselen kulüpler, İstanbul'daki final için kozlarını paylaşacak.

Şampiyonlar Ligi’nde hangi takım hangi takımla eşleşti?

İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde;

B.Monchengladbach-Manchester City

Lazio-Bayern Münih

Atletico Madrid-Chelsea

Leipzig-Liverpool

Porto-Juventus

Barcelona-Paris Saint Germain

Sevilla-Borussia Dortmund

Atalanta-Real Madrid

Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman yapılacak?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde yakından takip edilen turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Rövanş karşılaşmaları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde düzenlenecek. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını evinde yapacak. Aynı grup ve ülke takımları, bu turda eşleşmesi yapılmayacak.

Seribaşı takımlar şu şekilde; Bayern Münih, Borussia Dortmund (Almanya), Real Madrid (İspanya), Manchester City, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa)

Seribaşı olmayan takımlar şu şekilde; Atletico Madrid, Sevilla, Barcelona (İspanya), Borussia Mönchengladbach, Leipzig (Almanya), Porto (Portekiz), Atalanta, Lazio (İtalya)

Şampiyonlar Ligi son 16 maçları nasıl yapılacak?

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan 'tek maç' sistemi, bu yıl olmayacak. Son 16 turundan itibaren tüm maçlar yine rövanşlı şekilde yapılacak.