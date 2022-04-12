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Spor Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi canlı izle
Spor

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi canlı izle

Bugün hangi maçlar var 12 Nisan | Futbolseverler 12 Nisan Salı akşamı hangi maçların oynanacağını, Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-04-12 16:29:00 -
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi canlı izle

12 Nisan Salı akşamı hangi maçların oynanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maç var?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi canlı izle

12 Nisan Salı

22.00 Bayern Münih-Villarreal   CBC Sport web, Exxen

22.00 Real Madrid-Chelsea         CBCC Sport, Exxen

13 Nisan Çarşamba

TFF 3.Lig

15.00 Düzcespor-İskenderuspor               Oxijen TV

15.00 Yeşilyurt BLD-52 Orduspor             Malatya ER TV

15.00 68 Aksaray BYL-Alanya Kestal        Kanal 68

Danimarka Süper Ligi

19.30 Randers-Midtjlland            Bilyoner

Şampiyonlar Ligi

22.00 Atletico Madrid-Manchester CityCBC Sport, Exxen

22.00 Liverpool-BenficaCBC Sport web, Exxen

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