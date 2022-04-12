Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi canlı izle
Bugün hangi maçlar var 12 Nisan | Futbolseverler 12 Nisan Salı akşamı hangi maçların oynanacağını, Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?
12 Nisan Salı akşamı hangi maçların oynanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maç var?
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi canlı izle
12 Nisan Salı
22.00 Bayern Münih-Villarreal CBC Sport web, Exxen
22.00 Real Madrid-Chelsea CBCC Sport, Exxen
13 Nisan Çarşamba
TFF 3.Lig
15.00 Düzcespor-İskenderuspor Oxijen TV
15.00 Yeşilyurt BLD-52 Orduspor Malatya ER TV
15.00 68 Aksaray BYL-Alanya Kestal Kanal 68
Danimarka Süper Ligi
19.30 Randers-Midtjlland Bilyoner
Şampiyonlar Ligi
22.00 Atletico Madrid-Manchester CityCBC Sport, Exxen
22.00 Liverpool-BenficaCBC Sport web, Exxen