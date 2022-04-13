Futbolseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final turu 13 Nisan Çarşamba akşamı oynanacak maçlarla noktalanacak. Pek çok kişi ise yarı finallerin ne zaman oynanacağını, hangi takımın hangi takımla eşleştiğini araştırmaya başladı.

Şampiyonlar Ligi kimler yarı finale çıktı? Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri 2022

Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu çift maç eleminasyon sistemine göre oynanıyor. Çeyrek final maçları 12-13 Nisan’da oynanan karşılaşmalarla tamamlanacak. Yarı final maçları, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

12 Nisan Salı akşamı oynanan Bayern Münih-Villarreal maçı 1-1 eşitlikle tamamlandı ve ilk maçı 1-0 kazanan İspanyol ekibi adını yarı finale yazdırdı. Villarreal yarı finalde Benfica-Liverpool maçının galibiyle karşılaşacak. Benfica-Liverpool maçı 13 Nisan Çarşamba akşamı TSİ 22.00’de oynanacak.

Çeyrek finalin bir diğer ayağında Real Madrid evinde Chelsea’yi konuk etti. Maçın normal süresi konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. İki ekip arasında oynanan ilk maçı Real Madrid 3-1 kazanmıştı. Bu sebeple yarı finale kalan taraf uzatmaların sonucunda belli oldu. Maçı 3-2 kaybeden Real Madrid ilk maçın avantajıyla tur atladı. Real Madrid, yarı finalde Manchester City-Atletico Madrid maçının galibiyle karşılaşacak. Manchester City Atletico Madrid maçı bu akşam TSİ 22.00’de oynanacak.