Şampiyonlar Ligi haftanın maçları | Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman?
Şampiyonlar Ligi yarın kumun maçı var? Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş maçları 12-13 Nisan’da oynanacak maçlarla tamamlanacak ve yarı finalistler belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı finalleri ne zaman?
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş maçları 12-13 Nisan’da oynanacak ve yarı finalistler belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta hangi maçlar var?
Şampiyonlar Ligi haftanın maçları | Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman?
12-13 Nisan tarihlerindeki çeyrek final rövanşlarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli olacak. Yarı finale kalan takımlar arasındaki mücadeleler ise 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
12 Nisan Salı
22.00 Real Madrid-Chelsea (3-1)
22.00 Bayern Münih - Villarreal (0-1)
13 Nisan Çarşamba
22.00 Liverpool - Benfica (3-1)
22.00 Atletico Madrid - Manchester City (0-1)