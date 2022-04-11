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Spor Şampiyonlar Ligi haftanın maçları | Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman?
Spor

Şampiyonlar Ligi haftanın maçları | Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi yarın kumun maçı var? Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş maçları 12-13 Nisan’da oynanacak maçlarla tamamlanacak ve yarı finalistler belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı finalleri ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-04-11 14:11:00 -
Şampiyonlar Ligi haftanın maçları | Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş maçları 12-13 Nisan’da oynanacak ve yarı finalistler belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta hangi maçlar var?

Şampiyonlar Ligi haftanın maçları | Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman?

12-13 Nisan tarihlerindeki çeyrek final rövanşlarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli olacak. Yarı finale kalan takımlar arasındaki mücadeleler ise 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

12 Nisan Salı

22.00 Real Madrid-​​​​​​​Chelsea (3-1)

22.00 Bayern Münih - Villarreal (0-1)

13 Nisan Çarşamba

22.00 Liverpool - Benfica (3-1)

22.00 Atletico Madrid - Manchester City (0-1)

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