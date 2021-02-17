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Spor Şampiyonlar ligi finali seyircili mi oynanacak? Nihat Özdemir açıkladı
Spor

Şampiyonlar ligi finali seyircili mi oynanacak? Nihat Özdemir açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi için kısa bir süre kala TFF Başkanı Nihat Özdemir'den önemli açıklamalar geldi. Özdemir, "Şampiyonlar ligi finali seyircili mi oynanacak?" sorusuna yanıt verdi. Peki, Şampiyonlar ligi finali seyircili mi oynanacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 17:03:00 -
Şampiyonlar ligi finali seyircili mi oynanacak? Nihat Özdemir açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, beIN Sports'a özel açıklamalar yaptı.Gündemki konulara dair değerlendirmelerde bulunan Özdemir, Türkiye'de maçların 1 Nisan'a kadar seyircili oynanmasının söz konusu olmadığını söylerken, 1 Nisan'dan sonrası için ise pandeminin seyrine göre Sağlık Bakanlığı ile görüşerek karar alacaklarını ifade etti.

Şampiyonlar ligi finali seyircili mi oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş beINSPORTS'a açıklamalarda bulundu. Nihat Özdemir'in açıklamaları şöyle:

Şampiyonlar Ligi finalini seyirci oynamak için uğraşıyoruz. Olimpiyat Stadı'mız iyi değil, çok iyi durumda. İstanbul şartlarına uygun en iyi çimleri seçtik ve getirdik. Biz Hollanda maçını Galatasaray'ın sahasında oynamak istedik ama maalesef sahanın son halini gördünüz. Şu anda Şenol Hocamız o maçı orada oynasak mı oynamasak mı diye düşünüyor. Belki o maçı da Olimpiyat Stadyumu'nda oynayabiliriz. Sahada önemli olan drenajların ve bakımların düzenli olması lazım. Drenaj sistemi nedir? Kar yağdığında karın eriyip su hale gelmesinden sonra drenaj sisteminin bu suyu çekmesi lazım. Her statta yapılabilir. Ama hem bütçe lazım, proje hazırlamak lazım, yetkili insanların bu işi yapması lazım. Bu bizim sorumluluğumuzda değil ama bizden yardım istenirse yardım ederiz.

Maçlar ne zaman seyircili oynanacak?

1 Nisan'a kadar seyircili oynatma şansımız yok. 1 Nisan'da değerlendireceğiz. Sağlık Bakanlığı ile birlikte karar vereceğiz. TFF olarak şu sahayı şöyle böyle yap deme sorumluluğumuz yok. Bizden yardım isterlerse elimizden geleni yaparız. TFF olarak görevimiz; teknik arkadaşlar inceler, o sahanın futbol oynayıp oynamaya elverişli olup olmadığına karar verirler.

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