0553 313 94 23

Şampiyon tekvandocu Türkiye’yi temsil edecek

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, milli sporcu İbrahim Halil Çelik’i Özbekistan’da düzenlenecek tekvando turnuvası öncesi makamında kabul etti.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:33
Şampiyon tekvandocu Türkiye’yi temsil edecek

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, milli sporcu İbrahim Halil Çelik’i Özbekistan’da düzenlenecek tekvando turnuvası öncesi makamında kabul etti.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tekvando takımında başladığı spor hayatına her yıl bir yeni başarı ekleyerek yoluna devam eden İbrahim Halil Çelik, milli takım sporcusu olarak katılacağı Özbekistan’da düzenlenecek tekvando turnuvası öncesi Vali Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti.


Babası Abbas Çelik ve Antrenörü Mustafa Kaçmaz ile Vali Erin’i ziyaret eden genç sporcu, başarısını tüm Şanlıurfalılara hediye ettiğini belirterek, Özbekistan’da düzenlenecek turnuvada Türkiye’yi temsil edeceğini ifade etti. Genç sporcuyu başarılarından dolayı tebrik eden Vali Erin, “Başarılarıyla göğsümüzü kabartan sporcu gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Gençlerimizin sporla tanışması, sportif faaliyetlere katılması ve büyük başarılar elde etmesi için destek olmaya devam edeceğiz” dedi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde tekvandoya başlayan İbrahim Halil Çelik, 25-30 Haziran 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonasında 49 kiloda Türkiye ikincisi olmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Pekyatırmacı: "Daha güçlü Türkiye için istihdama önem veriyoruz"
    1. Başkan Pekyatırmacı: "Daha güçlü..
    2. Gana'da maden ocağında göçük: 12 ölü
    3. GAÜN’de engelli personeller için..
    4. Düzce’de, selde ölen kişinin kimliği..
    5. Gazi şehrin gençleri 15 Temmuz’un..
    6. Cami kubbesinde ayaklarına ip dolanan..
    7. Bitlis’te binbaşının makam aracına..
    8. Hong Konglu bir grup protestocunun..
    9. Parasız kalan FETÖ'nün yeni tuzağına..
    10. Hollanda'dan skandal Srebrenitsa kararı
    11. Caretta caretta üreme alanına ciple..
    12. Belediyeden mezarlık bakım ve onarım..
    13. Uludağ Ultra Trailer koşusu başlıyor
    14. Peugeot Türkiye'den ilk yarıda yüksek..
    15. Gökhan Töre yeni takımıyla ilk..
    16. Yeni Malatyaspor’dan kaleye takviye
    17. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    18. NTSO Başkanı Parmaksız, Nevşehir’in il..
    19. MUBA Çikolata açıldı
    20. Canpolat vatandaşların sorunlarını..
    21. Lexus, LC'nin üstü açılan modelini..
    22. Büyükşehirden Kavaklıdere’ye 11 milyon..
    23. Erdoğan, Aliyev ve Akufo-Addo ile..
    24. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    25. Erdoğan peş peşe 2 devlet başkanıyla..
    26. Ordu'da afet riskine karşı tedbirler..
    27. Hatay’da üniversite öğrencisi evinde..
    28. Antalya Büyükşehir Belediyesine grev..
    29. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cami..
    30. Türkiye'nin dış ve güvenlik politikası..
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!