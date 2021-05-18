  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Thodex'in firari ismi yakalandı!
Türkiye EURO 2020 hazırlıklarına başlıyor
Bir Zamanlar Kıbrıs için TRT’den flaş karar
Bakan açıkladı! Yerli otomobilde önemli gelişme
Spor Şampiyon takım Beşiktaş bayrakları Kapadokya semalarında süzüldü
Spor

Şampiyon takım Beşiktaş bayrakları Kapadokya semalarında süzüldü

Şampiyon takım Beşiktaş bayrakları Kapadokya semalarında süzüldü

Yeniakit Publisher
2021-05-18 11:18:00 -
Şampiyon takım Beşiktaş bayrakları Kapadokya semalarında süzüldü

Beşiktaş’ın 2020-2021 sezonu Süper Lig şampiyonluğu dolayısıyla Kapadokya'da sıcak hava balonlarına takımın bayrakları asılarak, şampiyonluk kutlandı.

Beşiktaş kongre üyesi Mehmet Dinler'in sahibi olduğu, Kapadokya'daki sıcak hava balon firmasına ait balonların sepetlerine takımın bayrakları asıldı.

Sepetlerdeki yabancı turistlerle peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, 15 metre uzunluğundaki dev Beşiktaş bayrakları ile güzel görüntü oluşturdu.

Balon pilotları ve turistlerin zaman zaman "Şampiyon Beşiktaş" sloganı attığı tur yaklaşık bir saat sürdü.

Sıcak hava balon pilotu Abdullah Koyuer, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımlarının şampiyonluğunu Kapadokya semalarında kutlamanın mutluluk verici olduğunu belirtti.

Başarılı bir sezonun ardından takımın şampiyonluğu hak ettiğini kaydeden Koyuer, "2020-2021 futbol sezonunu şampiyon olarak tamamlamak ve şu anda bayrağımızı göklerde dalgalandırmak bizim için çok büyük bir mutluluk. Bütün camiaya teşekkür ediyorum. Balonlarımız, Beşiktaş bayrakları ile bir saat boyunca gökyüzünde süzülecek. Yabancı misafirlerimiz de şampiyon takımın bayrağı ile uçmaktan eminim keyif alacaklardır." dedi.

Balon pilotu Tolga Eke ise "Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak amacıyla yönetim kurulu başkanımız, Beşiktaş kongre üyesi Mehmet Dinler tarafından tüm balonlarımıza Beşiktaş bayrakları asıldı, şampiyonluğunu kutluyoruz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mahkemeden Necati Şaşmaz kararı
Medya

Mahkemeden Necati Şaşmaz kararı

Anadolu 2. Aile Mahkemesi, Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini oynayan Necati Şaşmaz ile ilgili kararını verdi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'WhatsApp' için son uyarı! Madde madde açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'WhatsApp' için son uyarı! Madde madde açıkladı

WhatsApp’ın yeni gizlilik güncellemesini kabul eden vatandaşlarla ilgili Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'tan uyarı ..
Bebek katili Netanyahu’nun destek twitine bir Türk'ten müthiş gönderme! Eşeğin sırtında domuz...
Gündem

Bebek katili Netanyahu’nun destek twitine bir Türk'ten müthiş gönderme! Eşeğin sırtında domuz...

Bir sosyal medya kullanıcısı vatandaş, terör devleti İsrail Başbakanı Netanyahu’nun dün paylaştığı destek twitine müthiş bir resimle cevap v..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay