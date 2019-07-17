0553 313 94 23

Şampiyon sporcular Bursa’nın gururu oldu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, uluslararası müsabakalarda madalya kazanan Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları Ayça Özgür ve Tayfun Taşdemir’i makamında ağırladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:47
Şampiyon sporcular Bursa’nın gururu oldu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, uluslararası müsabakalarda madalya kazanan Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları Ayça Özgür ve Tayfun Taşdemir’i makamında ağırladı.


17 Yaş Uluslararası Badminton Turnuvası’nda tek bayanlar kategorisinde birinci olan Osmangazi Belediyespor’un millî sporcusu Ayça Özgür ile 19 Yaş Balkan Şampiyonası’nda tek erkek ve çift erkek kategorisinde ikincilik kürsüsüne çıkan Tayfun Taşdemir, madalya sevinçlerini Başkan Dündar ile paylaştı. Ayça ve Tayfun’u makamında ağırlayan Başkan Dündar, başarı sporcuların Bursa’nın ve Türkiye’nin gururu olduğunu söyledi.


Belediye olarak 3 bin 919 lisanslı sporcuyu bünyesinde barındırdıklarını belirten Dündar, “Hentbol, Judo, Atletizm ve Badminton akademilerimizin yanı sıra her yıl düzenlediğimiz Yaz Spor Okulları ile alt yapımıza sporcu kazandırıyoruz. Böylece hem çocuklarımızın bedenen ve ruhen gelişmelerine katkı sağlıyoruz, hem de ulusal, uluslararası başarılara imza atıyoruz” dedi.


Ayça Özgür ve Tayfun Taşdemir’in büyük bir gurur yaşattığını ifade eden Başkan Dündar, “Elde ettikleri derecelerle bayrağı göndere çeken genç sporcularımız, ay yıldızlı takımın da temelini oluşturuyor. Ayça ve Tayfun’un okul hayatlarındaki başarılarıyla birlikte spor alanında şampiyonluklar getirmeleri, bizleri ayrıca mutlu ediyor. Başarıdan başarıya koşan milli sporcularımız, akademideki çocuklarımızın antrenmanlarında da yer alarak, onlara ışık tutuyor. Gençlerimizi ve yol gösteren antrenörlerini yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM şüpheli çocuk ölümlerini araştıracak
    1. TBMM şüpheli çocuk ölümlerini..
    2. Çaldıran Belediyesinden askere gidecek..
    3. İtalya'da mafyaya büyük darbe! Çok..
    4. Bakan Kasapoğlu, Karadağ Ekonomi..
    5. Erbil saldırısı sonrası ABD'den flaş..
    6. Bakan Pekcan şehit esnafların..
    7. Çeşnigir Camii yeşil ile buluştu
    8. Sivasspor, Ganalı Isaac Cofie'yi..
    9. Sakarya için sağanak uyarısı
    10. Isaac Cofie Demir Grup Sivasspor’da
    11. Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
    12. ADÜ’de ‘Darbelerin Sosyo - Ekonomik’..
    13. Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet..
    14. İranlı yazardan "15 Temmuz'u"..
    15. Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
    16. Gökhan Töre, sağlık kontrolünden geçti
    17. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    18. Sri Lanka'da 58 kişi dang hummasından..
    19. Nijerya’da bina çöktü: 12 ölü
    20. Kıbrıs gazilerine madalya
    21. Antalya’da otobüs, otomobil ile..
    22. Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
    23. Kapalıçarşı'da altın
    24. Denizli’de haftanın 3 gün trafik..
    25. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    26. "Türkiye temiz enerjiye yönelmeli"
    27. Havran’da Atatürk’e kapılarını açan ev..
    28. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    29. Sakarya ve Düzce için sağanak uyarısı
    30. Yargılanan FETÖ’cülerden yeni taktik!..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda