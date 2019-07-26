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Şampiyon sahaya indi

Geçtiğimiz yıl TFF 3.

26 Temmuz 2019 Cuma 13:01
Şampiyon sahaya indi

Geçtiğimiz yıl TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden ve play-off müsabakalarında önce Nazilli Belediyespor, ardından da Nevşehir Belediyespor takımlarını eleyerek şampiyon olan Ergene Velimeşespor, ilk kez mücadele edeceği TFF 2. Lig’de yeni sezon öncesi ilk antrenmanını Ergene’nin Velimeşe Mahallesi’ndeki tesislerinde yaptı.


Teknik Direktör Özgür Sağlam nezaretinde gerçekleştirilen ilk idmana çıkan Ergene Velimeşsporlu oyuncuları Kulüp Başkanı Adem Memiş ve yöneticiler de yalnız bırakmadı.


Takıma yeni katılan oyunculara, ’Velimeşe’ye ve Ergene Velimeşespor’a hoş geldiniz’ diyen Ergene Velimeşespor Başkanı Adem Memiş, “Biz 3. Lig’den 2. Lig’e çıktık, malum bunu herkes, bütün Trakya biliyor. Hazırlıklarımıza bugün başladık. Transferlerimiz devam ediyor. Bir hafta içerisinde tüm transferleri bitirmeyi düşünüyoruz, görüşmelerimiz sürüyor. Bugün sezona başladık ama kampa gitmeden önce kurbanımızı da keserek sezonun resmi açılışını yapacağız” dedi.


Adem Memiş, Ergene Velimeşespor’un yeni sezon öncesi 10 günlük Bolu kampı yapacağını da kaydederek, bu konudaki hazırlıkların da sürdüğünü sözlerine ekledi.


Ergene Velimeşespor Teknik Direktörü Özgür Sağlam ise, “TFF 3. Lig’de şampiyon olup 2. Lig’e yükseldik. Tanımadığımız bir lig, ilk kez oynayacağız. Bu nedenle tecrübeli oyuncular almaya çalıştık. Bazı mevkilerde eksik oyuncularımız var, onları da en kısa zamanda tamamlayıp lige en iyi şekilde girme hedefimiz var. Velimeşe’deki ilk antrenmanımızla ’Bismillah’ dedik, inşallah kazasız belasız bir lig olacak” diye konuştu.


"Her zaman söylediğimiz gibi, disiplinli, karakteri yüksek, kulübe sahip çıkmayı amaç edinen oyuncularla çalışma hedefimiz var" diyen Sağlam, “Onları sağladığımıza da inanıyoruz. İnşallah Tekirdağ’ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Yeter ki bizi desteklesinler, maddi ve manevi anlamda bize sahip çıksınlar. Herkesin bize güvenmesini ve sahip çıkmasını istiyoruz. Biz Tekirdağ’ın gururuyduk, gururu olmaya da devam edeceğiz. Hayırlısı olsun. İyi bir sezon olur ve inşallah kazasız belasız geçer” şeklinde konuştu.


Takıma yeni katılan oyunculara da değinen başarılı çalıştırıcı, “Geçen seneden bizim 7 tane oyuncumuz kaldı. Bazı oyuncularımızın sözleşmeleri sona erdi. Bazılarının sözleşmesi devam ediyordu ama karar verildi ve çalışmak istemediğimiz söylendi. Onlar da bazı kulüplerle görüştüler, transfer oldular. Biz de eksik oyuncuları mecburen tamamlamak zorunda kaldık. İnşallah doğru kararları vermişizdir. Yeni bir lig ve yeni arkadaşlar, inşallah başarılı oluruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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