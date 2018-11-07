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Şampiyon motosikletçi kazada can verdi

Eski Türkiye Şampiyonu motosiklet sporcusu, İstanbul'da geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 15:21
Şampiyon motosikletçi kazada can verdi

Türkiye Şampiyonlukları bulunan motosiklet sporcusu İbrahim Yıldız, dün gece E-5 Küçükçekmece'de geçirdiği motor kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, dün gece E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde yaşandı. Türkiye Şampiyonlukları bulunan motosiklet sporcusu İbrahim Yıldız, arkadaşı Zeki K. ile birlikte yola çıktı. Yıldız'ın kullandığı 22 AB 460 plakalı motosiklet Küçükçekmece mevkiinde bir anda kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede İbrahim Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Zeki K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 15:21
  1. Motosiklet kazası
  2. Şampiyon sporcu
  3. İbrahim Yıldız
  4. kazada öldü

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