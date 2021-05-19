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Spor Şampiyon M.City, Brighton'a yenildi
Spor

Şampiyon M.City, Brighton'a yenildi

İngiltere Premier Lig'de şampiyon Manchester City, 10. dakikasında 10 kişi kaldığı maçta Brighton'a 3-2'lik skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 04:01:00 -
Şampiyon M.City, Brighton'a yenildi

Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, alt sıralardaki Brighton'a konuk oldu. Joao Cancelo'nun 10. dakikada atılmasıyla 80 dakika 10 kişi mücadele eden Manchester ekibi, maçta 2-0'ı yakalamasına rağmen puan alamadı.

Konuk ekibin gollerini İlkay Gündoğan (2') ve Philip Foden (48') attı. Brighton'a 3 puanı kazandıran goller ise Leandro Trossard (50'), Adam Webster (72') ve Dan Burn'den (76') geldi.

Manchester City bu sonuçla bitime 1 hafta kala 83 puanda kaldı. Brighton ise puanını 41'e yükseltti, 15. sırada.

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