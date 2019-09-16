Şampiyon güreşçinin hedefi milli takım

ADIYAMAN (AA) - KEMAL KARAGÖZ - Kuşak Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan lise öğrencisi Erkan Dağdeviren, başarılarını sürdürerek milli takımına seçilmeyi hedefliyor.

Amcasının tavsiye üzerine yaklaşık 8 yıl önce kuşak güreşine başlayan Adıyaman Spor Lisesi birinci sınıf öğrencisi Erkan Dağdeviren, Sinop'ta düzenlenen Kuşak Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 60 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Daha önce de bu branşta Türkiye şampiyonluğu bulunan ve elde ettiği başarılarla dikkati çeken 15 yaşındaki sporcu, antrenörü nezaretinde uluslararası şampiyonalarda derece elde edebilmek için haftada 10 saat antrenman yapıyor.

Erkan Dağdeviren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yaşından bu yana kuşak güreşiyle ilgilendiğini söyledi.

Kuşak güreşine amcası sayesinde başladığını anlatan Dağdeviren, şöyle konuştu:

"Amcamla bir araya geldiğimde sürekli boğuşurdum. Spor yapma konusunda bir tercih yapmamı söyledi. Kuşak güreşine çok hevesliydim. Bu branşı yapmaya karar verdim. Kuşak güreşinde başarılı olduğumu düşünüyorum. Son olarak katıldığım 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Sinop'ta düzenlenen Kuşak Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 60 kiloda Türkiye birincisi oldum. Bundan dolayı çok mutluyum. Başarılarıma başarı katmak istiyorum. Spor hayatım boyunca okullar, bölgesel ve iller arası 15 müsabakaya katıldım. Girdiğim bütün müsabakalarda derece elde ettim. Hedefim milli takıma seçilerek Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandırmak. Bana destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve antrenörüm Tacettin Pektaş'a teşekkür ediyorum."





- "Gerçekten spora ilgisi güzel





Kuşak Güreşi Antrenörü Tacettin Pektaş ise Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca Sinop'ta düzenlenen Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda sporcusu Erkan Dağdeviren'in 60 kiloda altın madalya kazandığını söyledi.

Erkan'ın 2016'da Kütahya'da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası'ndan da altın madalya ile döndüğünü hatırlatan Pektaş, şunları kaydetti:

"Erkan, haftada 4 gün antrenmanlara geliyor. Çok özverili bir sporcum. Gerçekten spora ilgisi güzel. Gösterdiğim teknik ve taktikleri çok iyi uyguluyor. Antrenmanlardaki gayret ve özverisiyle başarılı hale geldi. Ümit ediyorum ki Erkan, ilerleyen yıllarda bu branşta uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi milli forma altında temsil edip en iyi şekilde kürsüye çıkar. Bu branşın gelişmesinde Fikret Keleş'in büyük katkısı var. Sporcularımın başarısı için elimden gelen gayreti gösteriyorum."

Pektaş, hedefinin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutup, spor tesislerine çekmek olduğunu sözlerine ekledi.