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"Şampiyon eczacı" yine ilklerin peşinde

Muğla'da Türkiye Enduro Kadınlar Şampiyonu ve Transanatolia Rallisi'ni tamamlayan ilk Türk kadın unvanı bulunan eczacı Gökçen Kabaş, Romanya'da düzenlenecek ralliye katılmak için antrenmanlarını dağ yollarında aralıksız sürdürüyor- Gökçen Kabaş:- "Romanya'daki Trans Carpatic Rallisi'ne giden ilk Türk kadın olmayı başarmak istiyorum. Bu yüzden hem maddi hem de manevi desteğe ihtiyacım var"- "Türkiye adına da güzel başarılar elde ederiz diye düşünüyorum. Hem eczanedeki işimi, hem ev işlerimi yapıyorum. Antrenmanlarımı da aksatmıyorum"

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:29
"Şampiyon eczacı" yine ilklerin peşinde

MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Muğla'da Türkiye Enduro Kadınlar Şampiyonu ve Transanatolia Rallisi'ni tamamlayan ilk Türk kadın unvanı bulunan eczacı Gökçen Kabaş, Romanya'da düzenlenecek ralliye katılmak için antrenmanlarını dağ yollarında devam ediyor.

Bodrum Devlet Hastanesi'nde 10 yıldır eczacı olarak çalışan Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu Gökçen Kabaş (34), 4 yıldır motosiklet sporuyla uğraşıyor. Hafta içi işinin başında olan Kabaş, mesai bitiminde neredeyse boyundan büyük motosikletiyle dağ yollarında antrenman yapıyor.

Bugüne kadar katıldığı birçok yarışmadan ödüllerle dönen "şampiyon" lakaplı Kabaş, bu branşta en iyi olabilmek için çaba sarf ediyor.

2016-2018 Türkiye Enduro Kadınlar Şampiyonu ve Transanatolia Rallisini bitiren ilk Türk kadın unvanı bulunan Kabaş, başarısını yurt dışında da sürdürmek istiyor. Kabaş, ekim ayında yurt dışında yapılacak yarışmaya da katılmak için sponsor desteği arıyor.

Kabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosikletle toprağa, dört yıl önce evlendiği doktor eşinin teşvikiyle girdiğini söyledi.

İlk motosikletiyle işe gelip gitmek istediğini aktaran Kabaş, "Motosikleti çok seven eşimle tanıştıktan sonra, işin boyutu değişmeye başladı. Beni toprağa girmeye ikna etti. O günden sonra da motor sporlarında ilerleme kaydettim. Sporu yapabilmek için maddi güç oldukça önemli. Ben dört yıldır bu aşamaya eşimin desteğiyle geldim." dedi.

Motosiklet sporuna başladığı ilk zamanlarda denge kurmakta güçlük çektiğini anlatan Kabaş, bu sıkıntıyı zamanla öz güveni sayesinde yendiğini ifade etti.


- "Maddi ve manevi desteğe ihtiyacım var"


Uğraş verdiği sporu çok sevdiğini, her yarışta ayrı bir heyecan yaşadığını vurgulayan Kabaş, motosiklet sporunun kadınlar için de oldukça uygun bir branş olduğunu bildirdi.

Emek, zaman ve öz güven isteyen bir sporla uğraştığına değinen Kabaş, şöyle devam etti:

"Biz her yıl hayatımıza ekstra bir tecrübe katmaktan çok keyif alıyoruz, gelişmeyi seviyoruz. Romanya'daki Trans Carpatic Rallisi'ne giden ilk Türk kadın olmayı başarmak istiyorum. Bu yüzden hem maddi hem de manevi desteğe ihtiyacım var. Elimizden geldiğince bu sporu yapmaya devam edeceğiz. Umarım bu yolda bize destek olacak insanlarla karşılaşırız. Türkiye adına da güzel başarılar elde ederiz diye düşünüyorum. Hem eczanedeki işimi, hem ev işlerimi yapıyorum. Antrenmanlarımı da aksatmıyorum. Belirli bir kas gücüne sahip olmak için bu antrenmanlar çok önemli."

Kabaş, geçen yıl yapılan ve bir hafta süren 3 bin kilometrelik Transanatolia Rallisi'nde zorlandığını, kaybolduğunu, düştüğünü, sakatlandığını hatta motosikletinin de arızalandığını ancak yılmadan parkuru başarıyla bitirdiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:29
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