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Şampiyon boksörden Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye mesaj

Almanya'da yaşayan Türk boksör Altay, hafif ağır sıklette Gürcü rakibi Aduashvili'yi nakavtla yenerek kıtalararası altın kemerinin sahibi oldu.

16 Eylül 2018 Pazar 08:26
Şampiyon boksörden Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye mesaj

lmanya'nın Ludwigshafen kentinde düzenlenen maçta, profesyonel kariyerinde yenilgisi bulunmayan 34 yaşındaki Altay ile profesyonel kariyerindeki 8 maçın altısını nakavtla kazanan 20 yaşındaki Gürcü Geriso Aduashvili karşı karşıya geldi.

Aduashvili karşısında mücadeleye iyi başlayan Şükrü Altay büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın üçüncü raundunda rakibini teknik nakavtla yenerek kıtalararası altın kemerinin sahibi oldu. 2017 yılından bu yana katıldığı 6 müsabakada rakiplerini nakavtla mağlup eden Altay, böylece nakavtla kazandığı maç sayısını 7’ye çıkardı.

YENİ HEDEFİM DÜNYA KEMERİNİ KAZANMAK

Müsabaka sonrası AA muhabirine konuşan Altay, çok mutlu olduğunu belirterek, “Çok mutluyum, kemerimi Türk halkına hediye ediyorum. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye çok selamlarımı gönderiyorum.” diye konuştu. 

Maça zor şartlarda hazırlandığını vurgulayan Altay, “Rakiplerimi maça az zaman kala yine değiştirdiler. Maçımı öne çektiler, yine bir oyun çevirdiler. Zorluklara rağmen konsantrasyonumu bozmadım, maçı kazanacağıma inancım tamdı. Türk toplumun desteğiyle maçı kazandım.” ifadelerini kullandı.

Almanya ve kıtalararası şampiyonluğunun ardından hedef büyüttüğünü anlatan Altay, “Yeni hedefim dünya kemerini kazanmak.” dedi.

Şükrü Altay, mayıs ayında kazandığı Almanya altın kemerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bosna-Hersek ziyareti sırasında hediye etmişti.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 08:26
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