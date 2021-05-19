Şampiyon Beşiktaş Boğaz’da! Savaş fırkateyni damga vurdu

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta şampiyonluk kutlamaları başladı.

Beşiktaş, şampiyonluk kupasını almak üzere Vodafone Park'a geldi. Küçüksu'dan deniz yoluyla stada hareket eden siyah-beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncuları, Kabataş'a ulaştı. Buradan takım otobüsüyle Vodafone Park'a hareket eden siyah-beyazlıları, taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı.

Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da İzmir'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçın ardından alan siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig şampiyonluğunun 3 gün sonrası yine Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek çifte kupa zaferine ulaştı.

Kutlamalara damga vuran kare!

Boğazda demirli olan TCG YILDIRIM (F-243) savaş fırkateyni de Beşiktaş'ın kutlama karelerine girmiş oldu.

Tesislerden Küçüksu'ya hareket eden kafileyi az sayıdaki taraftarlar iskelede meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve oyuncular, şampiyonluk kupasını almak üzere deniz yoluyla Vodafone Park'a hareket etti.

Beşiktaşlı taraftarlar da teknelerle siyah-beyazlı ekibi yalnız bırakmadı. Beşiktaş'ı taşıyan tekneye sahil güvenlik ve deniz polisi de eşlik etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarının Dolmabahçe'ye gelişi öncesinde Beşiktaş'ta bir araya geldi. Taraftarlar, tezahüratlarla şampiyonluk sevincini sürdürdü.

Emniyet güçleri BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ve Vodafone Park çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Emniyet güçleri, Kabataş ve Beşiktaş yönünden taraftarların stada gidişini engelledi. Polis, Dolmabahçe'de toplanan az sayıdaki taraftarı da uzaklaştırdı.