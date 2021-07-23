Şampiyon adası oyunu nasıl oynanıyor? Doodle oyunu nasıl oynanır? Şampiyon adası oyunları neler?

Google, 2020 Tokyo Olimpiyatları için kullanıcıların oyun oynayabileceği bir Doodle hazırladı. Arama motoru tarafından yayınlanan Şampiyon adası oyunları 23 Temmuz 19.00’a kadar ziyaret edilebilecek.

Şampiyon adası oyunu nasıl oynanıyor?

Champion Island Games (Şampiyon Adası Oyunu) adını verdiği Doodle "Lucky the Ninja Cat" rolündeki sizinle başlıyor. Oyunda daha sonra sırasıyla Ushi (inek), Karasu (karga), Inari (tilki) veya Kappa’nın (Japon kaplumbağası) temsil ettiği mavi, kırmızı, sarı veya yeşil takımlardan birine katılabiliyorsunuz.

Lucky the Calico Ninja Cat karakteri

Birbirinden farklı spor dallarında yarışılan oyunda yedi kutsal parşömenin hepsini toplamak amaçlanıyor. Lucky the Calico Ninja Cat karakteri ile parşömen görevlerinin yanı sıra çok sayıda yan görevde oyun içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Oyun "Lucky the Ninja Cat" rolündeki sizinle başlıyor. İlk mini oyunu geçtikten sonra bir takıma katılmanız isteniyor. (Kırmızı, Mavi, Sarı veya Yeşil.) Öte yandan hangi takımın kazandığını gösteren küresel bir lider tablosu bulunuyor.

Bir takımınız olduğunda, her sporun "şampiyonlarını" bulmalı ve onlara mini oyunlarda meydan okumalısınız. Bu şampiyon isimler, Japon tarihi ve folklorundan ilham alınarak tasarlanmıştır.Toplamda, masa tenisi, ragbi, koşu, yüzme ve tırmanma dahil olmak üzere yedi mini oyun vardır. Bu oyunların yanı sıra yan görevler ve bulunacak.

Şampiyon adası oyunları neler?

Doodle'da, kaykay, masa tenisi ve tırmanma gibi Tokyo Olimpiyatları’nda yer alan spor dallarının yer aldığı 7 adet oyun bulunuyor.

Google Şampiyon adası oyanları hangileri?

Masa Tenisi

Kaykay

Okçuluk

Rugby

Sanatsal Yüzme

Tırmanma

Maraton16 bitlik mini