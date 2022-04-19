Şampi Trabzonspor gelecek sezon için iş başında!

Süper Lig'de zor günler geçiren Göztepe kaptanı Halil Akbunar’ın ismi yeniden Trabzonspor ile anılmaya başladı.

Trabzonspor'un sezon sonu planlaması yönetim kurulu tarafından büyük ölçüde belirlense de transfer çalışmalarıyla alakalı her gün yeni bir iddia daha ortaya çıkıyor.

İzmir'den yayın yapan yerel gazetelerde Trabzonspor'un Göztepe'nin kanat oyuncusu Halil Akbunar'ı sezon sonunda kadrosuna katacağını iddia edildi.

Haberde oyuncunun da daha önce kendisini isteyen ancak transferini gerçekleştiremeyen Trabzonspor'a gitme fikrine sıcak baktığına yer verildi.

Halil Akbunar kimdir?

Halil Akbunar, 2006 yılından beri futbol oynamaya devam ediyor. 2006’da alt yapı ile çıktığı bu yolda bugün profesyonel olarak devam ediyor.

Halil Akbunar nerelidir?

Halik Akbunar, İzmir Konak’ta dünyaya geldi. Burada İzmir takımı olan Göztepe ile oynamaya başladı. Hala memleketinin takımı olan Göztepe’de top oynuyor.

Halil Akbunar şu an kaç yaşında?

Halil Akbunar, 27 yaşında. Hala genç olarak görülen oyuncu, Göztepe’de oldukça iyi bir oyun çıkarıyor. Bu durumda yaşının avantajının da oldukça büyük olduğu söyleniyor.

Halil Akburun’un Kariyeri ve Oynadığı Takımların Listesi:

Alt Yapı Zamanında Oynadığı Kulüpler

Balçova İdman Yurdu (2006-2010)

Antalyaspor (2010-2011)

Göztepe (2011-2012)

İzmir’in en köklü kulüplerinden olan Göztepe ile ilk olarak alt yapı anlaşması yaptı. Daha sonra buradaki performansı çok beğenildi.

Profesyonel Kariyeri Sırasında Forma Giydiği Kulüpler

Göztepe (2012- devam ediyor)

Göztepe takımında sergilediği üstün performans ile as takıma alındı. 2012 yılından beri Göztepe formasını terletiyor. Takımına oldukça bağlı bir futbolcudur.

Milli Takım Kariyerine Bakış

28 Şubat 2012 tarihinde ilk kez Milli Takım forması giydi. Bu formayı, Göztepe’ye transfer olduktan sonra giyme şansına erişti. Halil Akbunar, o tarihte U19 şampiyonasına çağrıldı ve aynı sezon U20 takımına yükselerek dikkatleri çekti.

Halil Akbunar 2021 sezonunda da değişmez takımı Göztepe ile beraber olacak. Akbunar, Göztepe ile son sözleşmesini 21 Ağustos 2015 tarihinde uzattı. Futbolcunun şu an 30 Haziran 2022 tarihine kadar kontratı bulunmakta.

Halil Akbunar, şu an takımın kaptanı olarak hizmet veriyor. Ayrıca kendisi takımın en eski topçuları arasında yer alıyor.

Halil Akbunar’ın güncel maaşı aylık 7900 Euro. Ayrıca futbolcunun güncel piyasa değeri yaklaşık 1.5 Milyon Euro.

Halil Akbunar ve Göztepe'deki kariyeri

Göztepe forması ile ilk maçına Kartalspor müsabakasında çıktı (14 Ocak 2012). Daha sonraları Göztepe ile anlaşması devam ederken kiralandı. Kiralık oyuncu olarak 2016-2017 sezonunda Elazığspor’da boy gösterdi.

Sezon bittikten sonra tekrardan takımı Göztepe’ye geri döndü. Halil Akbunar, Göztepe’nin Süper Lig’e çıkmaya hak kazanmasında büyük bir katkıya sahip.