Şampi Trabzonspor!
Süper Lig’in 34. haftasında Lider Trabzonspor depasmanda Adana Demirspor’u 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir virajı dönmüş oldu.
Süper Lig’in 34. haftasında Lider Trabzonspor depasmanda Adana Demirspor’u 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir virajı dönmüş oldu.
2. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Visca, Deli ile girdiği mücadelede yerde kalınca Trabzonspor penaltı kazandı. Abdülkadir Ömür’ün kullandığı penaltı atışında kaleci Muric doğru köşeye uzanarak topu çıkardı, ardından defans topu kornere attı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi sonucu penaltı atışı sonrası topu uzaklaştıran Akintola’nın vuruştan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle penaltının yeniden atılması kararını verdi.
7 dakikada Peres’in kullandığı atışta top ağlarla buluştu: 0-1
12. dakikada misafir takım farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanatta son çizgiye inen Visca’nın ortasında kale sahası içinde yükselen Cornelius’un kafa vuruşunda top kaleci ağlarla buluştu: 0-2
20. dakikada sağ kanattan Gökhan İnler’in ceza sahasının soluna uzun pasında topla buluşan Vargas’ın kafa vuruşunda kale sahası içinde Assombalonga yetişemeyince top, kaleci Uğurcan Çakır’ın kontrolünde dışarı çıktı.
39. dakikada ceza sahası içinde Yunus Akgün’ün pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Bjarnason’un vuruşunda top direkten döndü.
45+4 dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Ancak maçı uzattığı 6 dakikadan erken bitirdiğini fark edince oyuncuları geri çağıran Uğurlu, hakem atışıyla oyunu yeniden başlattı. Maçın ilk yarısı Trabzonspor’un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
58. dakikada Vargas’ın pasında Assombalonga’dan önce araya giren Ahmetcan tehlikeyi önledi.
61. dakikada Cornelius’un pasında Djaniny’nin sert vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu yine Djaniny ağlara gönderdi: 0-3
90+3. dakikada kazanılan penaltı atışını Remy kaçırdı ve mücadeleyi Trabzonspor 3-1 kazandı.