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Sampaoli'nin yeni adresi Santos

- Arjantinli teknik direktör Sampaoli, Brezilya kulübü Santos ile anlaştı

13 Aralık 2018 Perşembe 21:01
Sampaoli'nin yeni adresi Santos


ANKARA (AA) - Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Santos, Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli ile anlaştıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 58 yaşındaki Sampaoli ile 2019 sezonu için anlaşmaya varıldı.

Güney Amerika'da birçok kulüp çalıştırdıktan sonra 2012-2016 yıllarında başına geçtiği Şili Milli Takımı ile 2015 Copa America'yı kazanan Sampaoli, sonrasında İspanyol kulübü Sevilla ve Arjantin Milli Takımı'nda görev aldı.


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 21:01
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