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Spor Sampaoli yumuşamayacaklarını söyledi
Spor

Sampaoli yumuşamayacaklarını söyledi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-0 yenen İspanya ekibi Sevilla'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli, skora güvenmeyeceklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 03:50:00 -
Sampaoli yumuşamayacaklarını söyledi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sampaoli "Fenerbahçe çok iyi bir takım. Skora güvenmek hata olur. Turu geçmek için yeterli değil. İstanbul'da da agresif bir oyun oynamalıyız. Evinde çok güçlü olan bir takıma karşı bu skor yeterli olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Güvenimiz geldi"

Sampaoli, "Bu maçı kazanmak bizim için önemliydi. Özellikle evimizde tekrar kazanmak açısından önemliydi. Kendimize güvenimiz geri geldi. Bu galibiyet pazar günkü lig maçı için de bize yardımcı olacak." dedi.

"İkinci yarıdaki stratejik değişiklikler, galibiyeti getirdi." diyen Arjantinli teknik adam, kanatları dah

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