Şampanyalar patlamadı! Eller semaya kalktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Göreve Başlama Töreni'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Duaya Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da eşlik etti.
Göreve Başlama Töreni için davetlilerin sergi salonundaki yerini almasının ardından Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, hazırlanan platform üzerinden salona giriş yaparak konukları selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan konuk devlet başkanları, başbakanlar ve diğer katılımcılar ile tek tek tokalaştı.
Erdoğan, konuşmasını yaparken eşi Emine Erdoğan da kürsüde kendisine eşlik etti. Erdoğan'ın konuşma yaptığı platformun arkasında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nobel Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, eski futbolcu Mesut Özil, madenciler, uluslararası derece yapmış sporcular, Türkiye'nin farklı bölgelerinden üniversite ve lise öğrencileri, şehit yakınları, gaziler, dini azınlık cemaatlerinin temsilcileri yer aldı.
Ali Erbaş dua etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş dua etti. Erbaş'ın duası esnasında çok sayıda devlet başkanının ellerini açarak dua ettiği görüldü.
Ekonomi
Erdoğan'ın seçim zaferi Körfez'i ayağa kaldırdı! 270 milyar dolar Türkiye'ye ...
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Medya
Ahmet Hakan, "AK Partili belediyelerin etkinliklerinden az para kazanmadı" deyip yerden yere vurdu! Erdoğan'a sallayan o ünlü oyuncuya böyle ayar verdi
Siyaset
Başkan Erdoğan'dan dünya liderlerinin önünde önemli açıklamalar: Kırgınlıkları bir kenara bırakalım
Siyaset
Erdoğan'dan dünya liderleri önünde Abdullah Gül sözleri! Külliye'de kameralar bir anda ona çevrildi