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Gündem

Şampanyalar patlamadı! Eller semaya kalktı

Yeniakit Publisher
2023-06-03 21:05:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Göreve Başlama Töreni'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Duaya Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da eşlik etti.

Göreve Başlama Töreni için davetlilerin sergi salonundaki yerini almasının ardından Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, hazırlanan platform üzerinden salona giriş yaparak konukları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan konuk devlet başkanları, başbakanlar ve diğer katılımcılar ile tek tek tokalaştı.

Erdoğan, konuşmasını yaparken eşi Emine Erdoğan da kürsüde kendisine eşlik etti. Erdoğan'ın konuşma yaptığı platformun arkasında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nobel Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, eski futbolcu Mesut Özil, madenciler, uluslararası derece yapmış sporcular, Türkiye'nin farklı bölgelerinden üniversite ve lise öğrencileri, şehit yakınları, gaziler, dini azınlık cemaatlerinin temsilcileri yer aldı.

Ali Erbaş dua etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş dua etti. Erbaş'ın duası esnasında çok sayıda devlet başkanının ellerini açarak dua ettiği görüldü.

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