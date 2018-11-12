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Samir Nasri'nin yeni takımı belli oldu

Antalyaspor ile yollarını ayıran Samir Nasri, İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United için sağlık kontrolünden geçti. Nasri'nin haftalık kazancı ise 80 bin sterlin olacak.

12 Kasım 2018 Pazartesi 22:28
Samir Nasri'nin yeni takımı belli oldu

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması giyen Samir Nasri, Premier Lig'e geri dönüyor.

Sağlık kontrolünden geçti!

Doping yaptığı gerekçesiyle 18 ay futboldan men edilen Nasri'nin cezası aralık ayı sonunda sona eriyor. İngiliz basınında yer alan habere göre West Ham United, Fransız oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştı.

Bugün sağlık kontrolünden geçirilen Nasri'nin 6 aylık bir sözleşme imzalayacağı bildirildi. Everton ve bazı MLS takımlarının ilgisi nedeniyle sözleşmede opsiyon da bulunacak.

Haftalık kazancı dudak uçuklattı!

31 yaşındaki oyuncunun haftalık kazancı ise 80 bin sterlin olacak. Yönetim kanadından bazı isimlerin buna karşı çıktığı ancak teknik direktör Pellegrini'nin Yarmolenko'nun sezonu kapatması nedeniyle ısrarcı olduğu bildirildi.

Nasri ile Pellegrini, Manchester City'nin 2014 yılındaki Premier Lig şampiyonluğunda beraber görev almıştı.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 22:28
  1. West Ham United
  2. Manchester City
  3. Westham United
  4. Antalyaspor
  5. Samir Nasri

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