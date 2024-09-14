  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Film koptu' diyen İslam Memiş gram altın için uyardı! Beklemiyordum, 18 Eylül'den sonra...

Haniye’nin afişini yırtarak indiren CHP, Ayşenur’un cenazesinde!

İran o iddialara yanıt verdi! Rusya'ya balistik füze mi verildi

Sıla bebek olayında korkunç detay! 42 ısırık izi tespit edildi...

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Meteoroloji uyardı! 37 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Millete böyle ihanet görülmedi! Bodrum Belediye başkanı susuzluk çeken halkı hiçe sayıp Bülent Ersoy için sokakları yıkadı

Narin cinayeti sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Halil Konakçı tecavüz edenlere öyle bir konuştu ki…

Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…

TOGG mu Tesla mı? Yapılan fren testi sosyal medyayı ikiye böldü
Siyaset Samimiyetsiz Ekrem'in kandil mesajı böyle olur! Efendimizin ismini bile anmadı
Siyaset

Samimiyetsiz Ekrem'in kandil mesajı böyle olur! Efendimizin ismini bile anmadı

Yeniakit Publisher
2024-09-14 16:15:00 -
Samimiyetsiz Ekrem'in kandil mesajı böyle olur! Efendimizin ismini bile anmadı

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kandil mesajı tepki çekti.

Göz boyamak için dindar ayaklarına yatan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun samimiyetsizliği bir kez daha gözler önüne serildi.

Kandil nedeniyle İstanbul halkına SMS gönderen İmamoğlu, ne Efendimiz’in ismini andı, ne de bu gecenin öneminden bahsetti.

Mesajda bugünün ne gecesi, ne kandili olduğundan bile bahsedilmedi.

Mesajda, “Bu kutlu gecenin, birlik ve beraberliğimizi artırmasını; tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini dilerim.” denildi.

Resim

Sosyal medyada gündem olan SMS iletisi tepki çekti.

İmamoğlu, Aleviliği dördüncü din yaptı! 'Camiler artık sizin değildir' kararı
İmamoğlu, Aleviliği dördüncü din yaptı! 'Camiler artık sizin değildir' kararı

Gündem

İmamoğlu, Aleviliği dördüncü din yaptı! 'Camiler artık sizin değildir' kararı

İmamoğlu yandaşlarını da isyan ettirdi! ‘Siyasi kariyerini bizim paramızla yapıyor’
İmamoğlu yandaşlarını da isyan ettirdi! ‘Siyasi kariyerini bizim paramızla yapıyor’

Siyaset

İmamoğlu yandaşlarını da isyan ettirdi! ‘Siyasi kariyerini bizim paramızla yapıyor’

İmamoğlu'nun diploması sahte mi? YÖK denkliği yokken Girne'den İstanbul'a nasıl geldi?
İmamoğlu'nun diploması sahte mi? YÖK denkliği yokken Girne'den İstanbul'a nasıl geldi?

Gündem

İmamoğlu'nun diploması sahte mi? YÖK denkliği yokken Girne'den İstanbul'a nasıl geldi?

Edanur niye öldü İmamoğlu!
Edanur niye öldü İmamoğlu!

Gündem

Edanur niye öldü İmamoğlu!

İmamoğlu’na hodri meydan: Beni mahkemeyi verin! Ekrem yatay geçişle diplomayı satın mı aldı?
İmamoğlu’na hodri meydan: Beni mahkemeyi verin! Ekrem yatay geçişle diplomayı satın mı aldı?

Gündem

İmamoğlu’na hodri meydan: Beni mahkemeyi verin! Ekrem yatay geçişle diplomayı satın mı aldı?

27
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Metin çalıkuşu

Cuma günleri Atatürk'ün adı neden zikredilmedi diyen zat, Peygamber efendimizin doğumu vesilesi ile idrak edilecek olan gece için attığı mesajda Peygamber Efendimiz sav den söz etmiyor

Hasan

Nesi,samimiyetsiz geldi haci
TÜM YORUMLARA GİT ( 27 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23