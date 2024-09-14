Samimiyetsiz Ekrem'in kandil mesajı böyle olur! Efendimizin ismini bile anmadı

Göz boyamak için dindar ayaklarına yatan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun samimiyetsizliği bir kez daha gözler önüne serildi.

Kandil nedeniyle İstanbul halkına SMS gönderen İmamoğlu, ne Efendimiz’in ismini andı, ne de bu gecenin öneminden bahsetti.

Mesajda bugünün ne gecesi, ne kandili olduğundan bile bahsedilmedi.

Mesajda, “Bu kutlu gecenin, birlik ve beraberliğimizi artırmasını; tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini dilerim.” denildi.

Sosyal medyada gündem olan SMS iletisi tepki çekti.