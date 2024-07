Samimi gâvur olun canımızı yiyin! Sizden ne köy olur ne kasaba; oturursunuz ancak küresel hainlerle aynı hesaba

Milat gazetesi yazarı Selahattin Gezer, Türk milletinin tarih boyunca her zaman şefkat ve merhamet timsali olduğunu belirtti. Gezer, Türk milletinin birlikte yaşadığı milletlere huzur verdiğini ve onların haklarını koruduğunu söyledi. Müslüman Türk milletinin ihanet edenlere karşı sabırlı olduğunu ifade eden Gezer, samimi olunması halinde herkesi bağrına basacağını vurguladı. Selahattin Gezer, "Türk milletinin merhameti ve şefkati tarihe damga vurmuştur" dediği yazısında şunları kaydetti:

"Bütün unsurlarıyla Türk Milleti şefkat kahramanıdır; insanı da, hayvanı da gerçek sevmiştir ve tarih de buna şahittir… Türk Milleti, birlikte yaşadıklarına huzur vermiş, acı paylaşmış, ölüye, hastaya en önemlisi de diriye sahip çıkmıştır. Çocukların, ihtiyarların yüzü güldürülmüş, hayat yetişkinlerin ağzından burnundan getirilmemiştir. Hilalin verdiği güvenle, çanlar çalmış, istavrozlar çıkarılmış; kendi kıral ve milletlerinin vermediği huzuru Türk Milleti onlar için temin etmiştir. Ecdadımız sayesinde sadece Arplar değil, bütün milletler saadet iklimini tatmıştır…

Ey Müslüman kimlikli, ihanet pasaportuna sahipler: Siz müspet bir adım atın, Müslüman Türk milleti birden fazla adım atacaktır... Siz el uzatın, Müslüman Türk Milleti başını bile uzatır... Sizler, bu millettin dışında, hiçbir yerde huzur bulamaz, hiçbir yerde bu denli özgür olamazsınız!.. Bakın azınlıksınız ama Müslümanların her mukaddesatına saldırıyor, inancın – ahlakın bozulması için her fırıldağı çeviriyorsunuz… Sizler ekmek yediğiniz ve her nimetinden de bu toprakların gerçek sahibi Müslüman çocuklarından daha çok faydalanıyor ve tadını çıkarıyorsunuz. En güzel yerlerde oturuyor ama oturduğunuz yerlerin alçak emperyalistlerin ellerine geçmemesi için şehit düşmüşlerin ecdadına ve çocuklarına; inancına küfrediyorsunuz. En güzel imkânlarla yaşayıp, memleketin gözbebeği İstanbul’u bir ağaç bahanesiyle talan ediyorsunuz ve kıyılar sizin ihtiraslarınızla açgözlülüğün kıyısı olmuştur; yüreklerinize gerçek vatan sevgisinden başka her şey dolmuştur…

Ey kamuflajlı ve kendilerinin ne olduğunu kendileri dahi tam olarak anlamamışlar: Evlilik düşmanısınız, çocuk düşmanısınız, saadetli yuva ve insanı güzel eden güzel ahlak düşmanısınız. Sağlam cinsiyeti, temiz ilişkileri, sevgiyi – saygıyı; bu ülkenin altını – üstünü sevmiyorsunuz. İnsan sevmiyorsunuz, bu toprakları özellikle de üzerinde okunan ezanları. Türkün elinden çıkan teknolojiyi, uyduyu, uçağı, teröristi vuranı, yerli mühimmatı; yerli büyük düşünceyi, tefekkürü, kalkınma hamlelerini ve milli olan hiçbir şeyi sevmiyorsunuz... İnsanlarımıza saldırmak için yeni bahaneler peşindesiniz. Gezi’de ağaç tutmadı, ayakkabı kutuları, tutmadı; iftiralar ve yalanlar tutmadı, PKK – FETÖ, kanlı 15 Temmuz ihaneti tutmadı, şimdi de köpek bahanesi çıkardınız... Bu bahane ile belki Müslüman Türk Milletinin iktidarını alaşağı eder; emperyalistleri söz ve makam sahibi yaparız diye düşünüyorsunuz. Oysa bu plana ancak kemik fırlatıldığında kuyruksallayan köpekler inanır…

Siz yeter ki samimi olun; başka hesaplarınızı kapatın, gerçekçiliğin kapısını açın bu Müslüman Türk Milleti yüreğini sonuna kadar size açar. İşte Osmanlı, Batı’dan, Balkanlardan kısaca; nereden çekildik ise Hıristiyan’ı huzuru kaybetti, her neye inananı varsa, kimliği ne olursa olsun güven kaybetti, saadet kaybetti… Asırlarca topraktan çok gönül fetheden Müslüman Türk Milleti nereden çekilmek zorunda kaldıysa, adeta o bölgenin ruhu çekildi, canı ve saadeti çekildi çünkü kahraman ecdadımız toprak genişletme derdinde değildi; yürek genişletme, huzur ve güven genişletme derdindeydi. Dile – inanca, yüreğe karışmadı. Şanlı Ecdadımız, gittiği her yerde, sadece Müslüman’a özgürlük yaşatmadı; tüm gayrimüslimler hürriyeti kana kana içtiler, insan olduklarını hatırladılar…

Siz ancak bizimle, bizim merhametimizle yaşayabilirsiniz! Sizi hiç kimse bağrına basmaz, sizi hiç kimse güvenilir vatandaş deyip kabullenemez! Şimdilerde kabullendiklerini de kimliksiz, haysiyetsiz bırakıp, aleyhimizde kullanıyorlar… Sizler ihanete, fırsat buldukça namertliğe alışmışsınız. Siz huzur sevmiyor, sırtınızı okşayan eli ısırıyor; daima ihanet dalgalarıyla şehvetle sörf yapıyorsunuz... Ah keşke! Asırlarca birlikte yaşadığımız ve namertliğe tenezzül etmemiş gayrimüslimler gibi harbi olsanız, onlar gibi İslam’a saygılı, onlar gibi güvenilir komşu olup, onlar gibi samimi merhabalaşsanız… Ah keşke! Asırlarca bizimle yaşamış, samimiyetimize inanmış ve adaletimizden, şefkatimizden şüphelenmemiş o harbi Hıristiyanlar gibi Yahudiler gibi biraz delikanlı olsanız; samimi olsanız da canımızı yeseniz… Vallahi çok münafık ve çok rezilsiniz… Filistin’e sızmış Siyonist Yahudi’yi söküp atmaya çalışan Hamas’ı terör örgütü gördünüz, parçalanan Filistinli çocuklara acımadınız, pekte sevmediğiniz; öpüp kokladığınız köpeklere sarıldınız; insanlığa merhamete ve de gerçek vatanseverliğe sarılmadınız; bu toprakların hakkı olan sadakati ödemediniz… Yakıp, yıktığınız ağaçtan köpeğe geçtiniz; itlerin parçaladığı insanları görmezden geldiniz… Keşke önceliğin insan olduğunu bileydiniz ve oyunlar peşinde olmasaydınız…

Sizden ne köy olur ne kasaba; oturursunuz ancak küresel hainlerle aynı hesaba…"