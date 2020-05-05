Şamil Tayyar’ın paylaşımı olay oldu: Bizler her şekilde varız
AK Parti eski milletevkili Şamil Tayyar, bazı muhalif çevreler tarafından sosyal medyada başlatılan 'Sandıkta görüşürüz' etiketine '18 yıldır görüşüyoruz' diyerek cevap verdi.
AK Parti eski milletevkili Şamil Tayyar, bazı kesimler tarafından başlatılan sandıkta görüşürüz' propagandasına bomba bir yanıt verdi.
Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birileri #sandiktagörüşürüz diyor, eyvallah. Gerçi #18YıldırGörüşüyoruz yine görüşürüz. Yeter ki milletin hakemliğine inanın, sandık dışı arayışlardan vazgeçin. Sandık derseniz, varız. Bir şekilde derseniz, her şekilde varız" dedi.