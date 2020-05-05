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Şamil Tayyar’ın paylaşımı olay oldu: Bizler her şekilde varız

AK Parti eski milletevkili Şamil Tayyar, bazı muhalif çevreler tarafından sosyal medyada başlatılan 'Sandıkta görüşürüz' etiketine '18 yıldır görüşüyoruz' diyerek cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 00:26:00 -
Şamil Tayyar’ın paylaşımı olay oldu: Bizler her şekilde varız

AK Parti eski milletevkili Şamil Tayyar, bazı kesimler tarafından başlatılan sandıkta görüşürüz' propagandasına bomba bir yanıt verdi.

Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birileri #sandiktagörüşürüz diyor, eyvallah. Gerçi #18YıldırGörüşüyoruz yine görüşürüz. Yeter ki milletin hakemliğine inanın, sandık dışı arayışlardan vazgeçin. Sandık derseniz, varız. Bir şekilde derseniz, her şekilde varız" dedi.

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