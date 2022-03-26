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Siyaset Şamil Tayyar'ın öfkesi dinmiyor! Eski bakanı yine topa tuttu
Siyaset

Şamil Tayyar'ın öfkesi dinmiyor! Eski bakanı yine topa tuttu

Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'yi ziyaretinden fotoğraf paylaşan AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, daha önce "Kibirli" diyerek eleştirdiği eski Bakan Bekir Pakdemirli'ye göndermede bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 15:09:00 -
Şamil Tayyar'ın öfkesi dinmiyor! Eski bakanı yine topa tuttu

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'yi ziyaret ettiği fotoğrafı paylaşan Tayyar, eski Bakan Bekir Pakdemirli'ye gönderme yapmayı da ihmal etmedi.

Son dönemlerde yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Tayyar, Bakan Kirişçi'yi ziyaretini "Bazı dostlarla yeni Tarım Bakanımız Vahit Kirişçi'yi ziyaret ettik. Alanının uzmanı, konusuna hakim, mütevazı biri. Malum mevzuyu açtık. Eski bakanın kilitlediği Kılavuzlu (Nurdağı/İslahiye bölümü) sulama şebekesi için güvence verdi, 'Yanınızdayız' dedi. Eyvallah" notuyla paylaştı.

İşte Şamil Tayyar'ın o paylaşımı;

"Kibrinden kurtulmasını niyaz ederim" demişti

Şamil Tayyar, Bekir Pakdemirli'nin görevden alınmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Bekir Pakdemirli'nin kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim. Her görevin bir sonu var. Aslolan milletin vicdanında yer almak, Allah'ın rızasını kazanmaktır." demişti.

 

 

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