Şamil Tayyar'dan Tunç Soyer'e olay benzetme! Böyle kapak görülmedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarında Osmanlı'yı kötülerken işgalcilere ve Yunanlılara tek kelime etmedi. Tunç Soyer'in bu açıklamalarına tepki yağarken, bir tepki de AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, Tunç Soyer'in İzmir'de denize dökülemeyenlerden olduğunu iddia etti.

Kalabalığa karışı kalanların tohumları...

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Şamil Tayyar, "Atina Belediye Başkanı Tunç Soyer’i izleyince bir kez daha anlıyoruz ki işgalcilerin tamamını denize dökmemişiz! O gün kalabalığa karışıp kalanların tohumları yüzyıl sonra bu toprakların evlatlarına, atalarına nefret kusuyor. Öfkenizde boğulacaksınız." ifadelerine yer verdi.

Tunç Soyer ne demişti?

CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi" dedikten sonra şöyle devam etmişti: "Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular."