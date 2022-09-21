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Gündem Şamil Tayyar'dan şok Süleyman Soylu iddiası! Yer yerinden oynayacak
Gündem

Şamil Tayyar'dan şok Süleyman Soylu iddiası! Yer yerinden oynayacak

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Soylu bakanımız özel dost sohbetlerinde siyasi tek amacının, Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtirmek, sonra siyaseti bırakmak olduğunu hep söyler" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 11:06:00 -
Şamil Tayyar'dan şok Süleyman Soylu iddiası! Yer yerinden oynayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2023 seçimlerini AK Parti'nin kazanması durumunda siyaseti bırakacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. AK Pati MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan da Süleyman Soylu'nun siyaseti bırakacağı açıklamasına destek geldi. 

Tayyar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Soylu Bakanımız işini iyi yapan, başarılı, kamuoyu algısı çok yüksek biri. Siyasette bu durum, çoğu kez fitne kaynağıdır. Özel dost sohbetlerinde siyasi tek amacının, Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtirmek, sonra siyaseti bırakmak olduğunu hep söyler." ifadelerini kullandı.

 

 

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