  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rosier'den Fenerbahçe açıklaması
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali kararı
Kovid-19’un gençlerde felç yapıyor! Uzman isim detayları açıkladı
Diyarbakır annelerinden çocuklarına çağrı: Teslim olun
Siyaset Şamil Tayyar'dan Sedat Peker'in videolarına ilişkin olay açıklama
Siyaset

Şamil Tayyar'dan Sedat Peker'in videolarına ilişkin olay açıklama

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolar sonrası adeta 'sevinç çığlıkları' atan muhalefet partilerine ilişkin bomba bir çıkış yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 13:05:00 - 2021-05-25 14:14:59
Şamil Tayyar'dan Sedat Peker'in videolarına ilişkin olay açıklama

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Sedat Peker'in yayınladığı videolarla ilgili olarak muhalefet partilerini eleştirdi. Tayyar, "Baykal videosundan genel başkan çıkarmış olabilirsiniz ama Peker videosundan Cumhurbaşkanı çıkmaz" dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in yayınladığı videolarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Muhalefet partilerine eleştiri yönelten Tayyar, "Tartışmaları özetleyip noktayı koyalım. Baykal videosundan genel başkan çıkarmış olabilirsiniz ama Peker videosundan Cumhurbaşkanı çıkmaz. Hadi dağılın" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmail Saymaz'ın 'Sedat Peker' korkusu
Gündem

İsmail Saymaz'ın 'Sedat Peker' korkusu

Habertürk TV'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili soru soran İsmail Saymaz, '..
Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'dan TB2 SİHA paylaşımı: Bu gurur milletimizin!
Teknoloji

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'dan TB2 SİHA paylaşımı: Bu gurur milletimizin!

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin Polonya'ya ihraç edeceği BayraktarTB2 SİHA'larl..
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı
Ekonomi

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Semih Tümen atandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay