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Şamil Tayyar'dan o bakana destek! 'Parti içinde kümelenmiş artıklara sizi yedirmeyiz'

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, yargıya yönelik bazı eleştirilere bugün zehir zemberek cevap veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e destek verdi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 17:46
Şamil Tayyar'dan o bakana destek! 'Parti içinde kümelenmiş artıklara sizi yedirmeyiz'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yargıya yönelik kimi eleştirilere verdiği "maklube" yanıtı büyük ses getirdi. Bakan Gül'e, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen Şamil Tayyar da destek verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yargıya yönelik bazı eleştirilere bugün zehir zemberek bir yanıt verdi.

"Kimse asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın" diyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sözlerinin devamında "Türkiye, FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele ediyor. Bu mücadeleyi taviz vermeden sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Maklube" çıkışı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül; "Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilin ki orada FETÖ’nün bir tezahürü vardır. Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar" ifadelerini de kullandı.

Şamil Tayyar'dan destek

Bakan Gül'e dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beştepe'de ziyaret eden eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan da destek geldi.

Tayyar Twiiter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Tebrikler sevgili bakanım, tebrikler Gaziantep’in yiğit evladı. Biz sizi biliyoruz, mücadelenize şahidiz, parti içinde ve çevresinde kümelenmiş çete artıklarına sizi yedirmeyiz. Yolunuz açık olsun.”

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 17:46
  1. Gaziantep
  2. Şamil Tayyar
  3. Abdulhamit Gül

YORUM YAZ

  • kibarcikkibarcik6 dk önce
    işte dava rakadsının yanında olmak budurtepeden ayrılmayındendıgı halde terk edenler gıbıolmıyalım veselema
  • Ne Makbulesi?Ne Makbulesi?9 dk önce
    Bir de makbule çıktı. Hani 3 saatte Şam'a varacağız demiştin.
  • millet millet 13 dk önce
    Şamil bey biz de sizi destekliyoruz dilerim en kısa zamanda Ak parti yönetimine ve meclise dönersin bu davanın badem bıyıklı menfaatperes sünepelere değil sizin gibi cesur yüreklere ihtiyacı var
  • Mesut SarpMesut Sarp28 dk önce
    Eski parti kurucuları, başbakan, bakanlar ve milletvekilleri şimdi ayrıldıkca cete oluyorlar. Eh bunlara da bi soruşturulma acılsin bari.

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