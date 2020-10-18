Şamil Tayyar'dan KKTC seçimlerini tutturamayan Adil Gür'e gönderme
Gazeteci Yazar ve AK Parti 24, 25, 26. Dönem Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, KKTC seçimlerini bilemeyen A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür'e göndermede bulundu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ersin Tatar'ın kazanmasından sonra A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür güç durumda kaldı. Gür, Ersin Tatar'ın seçimleri kazanması halinde mesleği bıkacağını belirtmişti.
AK Parti eski vekili Tayyar'dan gönderme
Ersin Tatar'ın seçimleri kazanmasının ardından ne karar vereceği merakla beklenen Adil Gür'e, Gazeteci Yazar ve AK Parti 24, 25, 26. Dönem Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan da gönderme geldi.
"Rum lobisi çöksün diye dua ettik, bizim anket firmaları çöktü"
Tayyar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz Kıbrıs’ta Rum lobisi çöksün diye dua ettik, bizim anket firmaları çöktü" ifadelerini kullandı.
İşte o tweet: