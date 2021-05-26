Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrısına esprili gönderme

AK Parti eski Milletvekili ve MKYK üyesi Şamil Tayyar, üst üste 9 seçim kaybetmesine rağmen ‘erken seçim’ çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için espirili bir göndermede bulundu.

Muhalefetten 'erken seçim' çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet, son zamanlarda sık sık ‘erken seçim’ çağrısında bulunuyor. 9 defa üst üste Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Parti’ye yenilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, çeşitli kanallar yoluyla yaptığı 'erken seçim' çağrısı vatandaş ve siyasiler tarafından da ti'ye alınıyor.

Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme

Her seçimden önce kesin bir dille kazanacağını söyleyen ancak seçim sonuçlarıyla adeta 'ağzının payını alan' Kılıçdaroğlu'na, AK Parti eski Milletvekili ve MKYK üyesi Şamil Tayyar, göndermede bulundu.

Şamil Tayyar sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Muhalefet seçim ister. Ancak, 9 defa üst üste seçim kaybedip sürekli seçim çağrısında bulunmak muhalefet değil, psikiyatrik vakadır. Anayasaya, seçim sistemine el atılmışken, bu vakaya da el atılsa nasıl olur? Mesela; seçme/seçilme ehliyeti alınıp kliniğe yatırılsa"