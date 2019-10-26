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Şamil Tayyar’dan gündemi sarsan harekat açıklaması! ‘CHP/HDP eksenli yeni iktidar…’

Şamil Tayyar sosyal medya hesabında Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, ‘Harekat, sadece dış dengeleri değil CHP/HDP eksenli yeni iktidar projesini de sarstı’ ifadelerine yer verdi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 18:36
Şamil Tayyar’dan gündemi sarsan harekat açıklaması! ‘CHP/HDP eksenli yeni iktidar…’

Şamil Tayyar sosyal medya hesabında Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Barış Pınarı Harekatı’nın başarısına değinen Şamil Tayyar, harekatın CHP ile HDP’nin yeni iktidar projesini de bozduğunu belirtti.

Şamil Tayyartwitter hesabından şu açıklamalara yer verdi:

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 18:36
  1. Şamil Tayyar
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. CHP
  4. HDP
  5. twitter

YORUM YAZ

  • YusufYusuf1 sa önce
    Samil tayyar gibi bir dava adamin’nin cumhur baskani bas danismanlarindan biri olmasi gerekiyordu fakat vekillik verilmedi. Umarim bir dahaki seferde partide yer verilir.
  • TemelTemel1 sa önce
    Bazı devletlerin neden çıldırdığı belli oluyor. chpnin feveryanıda boşuna değil. Şamil bey Çok güzel tespit yapmış tabi anlamak için biraz büyük düşünmek gerek.

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