Şamil Tayyar’dan gündemi sarsan harekat açıklaması! ‘CHP/HDP eksenli yeni iktidar…’ Şamil Tayyar sosyal medya hesabında Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, ‘Harekat, sadece dış dengeleri değil CHP/HDP eksenli yeni iktidar projesini de sarstı’ ifadelerine yer verdi.

Şamil Tayyar sosyal medya hesabında Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı’nın başarısına değinen Şamil Tayyar, harekatın CHP ile HDP’nin yeni iktidar projesini de bozduğunu belirtti. Şamil Tayyartwitter hesabından şu açıklamalara yer verdi:

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